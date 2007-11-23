Від яких хвороб лікує дорогоцінне каміння

Як серед різноманіття рослинного світу людина століття за століттям виокремлює лікарські рослини, так і серед дорогоцінного каміння були виявлені лідери у лікуванні різних хвороб.

БІРЮЗА

Бірюза є чудовим діагностом. У разі хвороби людини, яка носить перстень чи кулон з цього каменю, бірюза змінює свій колір, але після поліпшення стану здоров`я набуває попереднього вигляду. Камінь знімає негативний вплив, поліпшує зір. Він налагоджує роботу ендокринної та нервової системи, зцілює кістки і хребет, шкірні захворювання, виліковує безсоння і захворювання сечостатевої системи. Для лікування найліпше носити намисто.

ГЕМАТИТ

Інша назва каменю - кривавик. Почнемо з того, що кривавик є могутнім засобом очищення крові, він відновлює червоні кров`яні тільця, змушує працювати кістковий мозок на відновлення організму і, що особливо важливо, нормалізує тиск. Камінь також добре допомагає від імпотенції, сприяє збільшенню молока в матерів, котрі годують груддю, лікує сечостатеву систему, шлунковий тракт. Є дані про використання кривавика у разі розладів гормональної системи.

ГРАНАТ Цей камінь лікує серце, кров`яну систему, підвищує регенерацію організму, вбиває віруси, прекрасно лікує захворювання, пов`язані з лімфатичною системою. Гранат знімає ниркові кольки, регулює тиск, активізує імунну систему.

ПЕРЛИ

Щоб перевірити, чи справжня перлина, слід кинути її на скло. Справжня - підстрибне кілька разів, оскільки має велику пружність. Найвищі лікувальні властивості мають звичайно, морські перли, хоча річкові та штучно вирощені також не дуже поступаються їм своїми якостями.

Завдяки своїм лікувальним властивостям перли входять до складу багатьох ліків. Вони допомагають у лікуванні шкірних захворювань і ушкоджень, лікують зуби, серце, поліпшують склад крові. Вода, настояна на перлах, помічна у разі захворювань ендокринної, сольової й обмінної систем організму, жіночих хвороб. Перлова вода - прекрасна для заварювання лікарських трав і запивання інших препаратів. Перли - індикатор здоров`я. Хворий організм швидко їх руйнує.

СМАРАГД

Смарагд найліпше носити на мізинці правої руки. До каменя треба звикнути: він змінює колір і може бути чудовим провісником, але не тільки щодо здоров`я. Якщо його власник - жорстока людина або планує щось погане, смарагд може навіть розколотися. Камінь поліпшує зір, корисний для серцевого м`яза, омолоджує і сприяє довголіттю.