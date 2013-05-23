Як відновитися після перелому

Найбільше переломів стається взимку, але за словами травматолога з поліклініки №2 подільського району Києва Дмитра Савченка, у травмпункт багато звертаються і в теплу погоду. Лікар дає поради і застереження, як видужати після такої травми.

Також розповідає кілька випадків зі своєї практики.

"Найшвидше переломи заростають у дітей і молоді до 20 років. В людей похилого віку — удвічі, інколи й утричі довше. Повільно після перелому видужують також люди з порушеним кровообігом. 57-річна пацієнтка мала зависокий рівень холестерину в крові, в руках і ногах — звужені судини. Через це перелом плеча у неї зростався півроку замість 1,5 місяця".

Для загоєння перелому радить пацієнтам їсти більше продуктів з кальцієм — фісташок, кунжутного насіння, адигейського сиру або бринзи. Радить змолоти і додавати у їжу по чверті ложки багатих на кальцій макових зерен. А найбільше мінералу в кунжутному насінні. Його можна з`їдати по чайній ложці за півгодини до їди раз на день. Забороняє пити солодкі газовані напої. Вони вимивають кальцій з кісток.

"Кожні два дні треба їсти нежирне м`ясо. Воно допомагає кісткам загоїтися. Кілька днів тому пацієнтка з переломом пальця руки. Розповідала, що сестра їй додає у їжу желатин. Але я замість цього порадив їсти курятину і м`ясо морської риби. Адже білків у желатині не більше, ніж у невеликому шматку м`яса. До того ж, м`ясо — свіжий продукт, а желатин — перероблений. Із риби найбільш корисні сардина, лосось".

"Не поспішайте радіти, якщо зробили знімок місця перелому, а лікар сказав, що на ураженому місці утворюється кістковий мозоль. Він може з`являтися на двох частинах зламаної кістки окремо. Головне, щоб кістки торкалися одна одної. Тоді вони зростатимуться з першого дня. Цього може не статися, якщо між зламаною кісткою опинилися м`язи. Тоді лікар підозрює інтерпозицію м`яких тканин. На рентген-знімку її не видно. Буде помітною лише чи під час операції, або ж якщо хворий не видужуватиме надто довго".

Інколи при переломах треба робити операцію — між зламаними частинами кістки ставити пластину, щоб ті швидше зросталися.

"При операції перелому на нозі інколи можна обійтись місцевим наркозом. Але якщо зламалася, скажімо, верхня частина руки, для вживлення пластини наркоз знадобиться лише загальний. В такому випадку часто відмовляю від операції старих людей. Для них небезпечна не операція, а наркоз. Від нього може зупинитися серце. Тому краще зберегти життя, аніж будь-якими способами прагнути повноцінної рухомості кінцівки".

gazeta.ua