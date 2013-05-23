Побутова хімія може спричинити алергію

За оцінками експертів, в Україні не менш як 10 мільйонів осіб хворіють на різні види алергій, частина з яких спровокована саме використанням неякісної побутової хімії.

Про це президент Асоціації алергологів України, професор алергології Борис Пухлик повідомив під час прес-конференції в УНІАН на тему: «Вплив побутової хімії на зростання рівня алергічних захворювань в Україні та шляхи вирішення проблеми».

"Взаємодіючи з нашим організмом, речовини, які містяться у засобах побутової хімії, сприяють зниженню імунітету, можуть призводити до розвитку шкірних і респіраторних алергічних захворювань. Агресивні хімічні речовини можуть проникати в організм через шкіряний покрив, викликаючи контактний дерматит", - сказав Пухлик.

Разом із тим, він наголосив, що використання якісної побутової хімії, яка не містить алергенів, здатне мінімізувати негативний вплив речовин на організм людини.

Також учасники прес-конференції наголосили, що засоби побутової хімії, які зберігаються у житлових приміщеннях, суттєво впливають на стан здоров`я людини. Для прикладу вони навели дані досліджень агентства із захисту навколишнього середовища США, відповідно до яких, через вміст хімічних речовин у побутовій хімії повітря у будинках у 2-5 разів брудніше, ніж на вулиці.