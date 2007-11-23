Ефірні олії лікують проблемну шкіру

Для лікуванні вугрів найкраще використовувати олії ялівцю звичайного, сосни, кедра, бергамоту, каяпута, лаванди, герані, ромашки, гвоздики, евкаліпта, ладану. Їх можна нерозведеними наносити скляною паличкою на ділянки запалення. Корисно приймати парові ванночки з додаванням 3-5 крапель однієї ефірної олії або суміші. Наприклад, у разі вугрових висипань 1 раз на тиждень протягом 4-6 тижнів варто робити ванночки з таких сумішей: лавандової та каяпутової олії - по 2 краплі, кедрової та геранієвої - по 1 краплі на 2 л окропу (тривалість процедури 7-10 хв). Після процедури ополосніть шкіру збагаченою ефірною олією водою кімнатної температури. Краще використовувати "кристалічну" (талий лід) або переварену воду. На одну склянку води (36-40°С) додати по 2 краплі ялівцевої та лавандової або по 1-2 краплі лимонної та геранієвої олії. Ополіскувати обличчя можна двічі на день - вранці та ввечері.

На уражені ділянки шкіри накладають маски на основі олії зародків пшениці з додаванням на 10 г основи 2-3 крапель каяпутової та кедрової або лавандової та гвоздичної ефірної олії. Тривалість процедури 10-15хв, застосовувати 2-3 рази на тиждень.

Ароматичні ванни також значно поліпшать стан проблемної шкіри. Перед додаванням у ванну з температурою води 37-38°С ефірну олію (каяпута, 3-5 краплі, лаванди, 5-6 крапель, ялівцю, 3-4 краплі та сосни, 3-4 краплі) слід попередньо розчинити в емульгаторі (50 мл сироватки чи молока) або додати до меду чи розчиненої морської солі (2 ст. ложки на 0,5 склянки води). Ванну приймати протягом 15-20 хв 2-3 рази на тиждень.