Хірургічне втручання впливає на груди

Все в організмі взаємозалежне.

Зміна показників од­но­го гор­мо­ну запускає лан­цю­жок зв`язків з іншими гор­мо­на­ми, які праг­нуть до рівноваги. По­ло­ги та­кож докорінно змінюють гор­мо­наль­ний ба­ланс, але це при­род­ний про­цес, а все, що при­род­но, не при­зво­дить до патології.

Абор­ти - це найсильніший гор­мо­наль­ний стрес для організму, що при­зво­дить до дис­ба­лан­су всіх сис­тем організму.

Ри­зик роз­вит­ку ра­ку після операцій збіль- шується в два ра­зи.

Уда­ри і розрізи, на­прик­лад, після маститів, вкрай не­га­тив­но по­зна­ча­ють­ся на молочній залозі. У зв`яз­ку з цим ду­же важ­ли­во заздалегідь інфор- мувати породіль про до­три­ман­ня пев­них пра­вил при вигодовуванні, щоб по­пе­ре­ди­ти часті ви­пад­ки за­стою мо­ло­ка че­рез не­пра­виль­не зцід- жування, що при­зво­дить до маститів. Відомостей про особ­ли­вий вплив операцій на фор­му­ван­ня кісти немає.

Не за­хво­рю­ван­ня то­го або іншого ор­га­ну впли­ва­ють на роз­ви­ток хво­роб інших органів, а гор­мо­наль­ний дис­ба­ланс впливає на роз­ви­ток хво­роб. У переважній більшості випадків взаємозв`яз­ку між різними кис­та­ми не існує.

Ніхто не відстежує, що че­рез кілька років відбувається з ти­ми пацієнтками, які збіль- шили собі гру­ди.

Од­нак, кра­ще уни­ка­ти всьо­го, що не­при­род­но. Будь-який розріз травмує су­ди­ни, нервові закінчення, а от­же, змінюється кро­во­пос­та­чан­ня, хар­чу­ван­ня, імплантований про­тез тим чи іншим шля­хом чи­нить тиск на навколишні тка­ни­ни, що, зви­чай­но, не­ба­жа­но.

zhinka.info