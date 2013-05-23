Хірургічне втручання впливає на груди
Все в організмі взаємозалежне
Все в організмі взаємозалежне.
Зміна показників одного гормону запускає ланцюжок зв`язків з іншими гормонами, які прагнуть до рівноваги. Пологи також докорінно змінюють гормональний баланс, але це природний процес, а все, що природно, не призводить до патології.
Аборти - це найсильніший гормональний стрес для організму, що призводить до дисбалансу всіх систем організму.
Ризик розвитку раку після операцій збіль- шується в два рази.
Удари і розрізи, наприклад, після маститів, вкрай негативно позначаються на молочній залозі. У зв`язку з цим дуже важливо заздалегідь інфор- мувати породіль про дотримання певних правил при вигодовуванні, щоб попередити часті випадки застою молока через неправильне зцід- жування, що призводить до маститів. Відомостей про особливий вплив операцій на формування кісти немає.
Не захворювання того або іншого органу впливають на розвиток хвороб інших органів, а гормональний дисбаланс впливає на розвиток хвороб. У переважній більшості випадків взаємозв`язку між різними кистами не існує.
Ніхто не відстежує, що через кілька років відбувається з тими пацієнтками, які збіль- шили собі груди.
Однак, краще уникати всього, що неприродно. Будь-який розріз травмує судини, нервові закінчення, а отже, змінюється кровопостачання, харчування, імплантований протез тим чи іншим шляхом чинить тиск на навколишні тканини, що, звичайно, небажано.