Солодкий перець - запорука здоров’я

Американські вчені довели, що постійне вживання солодкого болгарського перцю в три рази знижує ризик розвитку пухлин молочної залози.

Щоденне вживання перцю забезпечує така важлива якість як стресостійкість, допомагає справлятися з почуттям тривоги, нервозністю, хвилюванням. Висока концентрація каротеноїдів в цих перцях допомагає зміцнити імунну систему, сприяє поліпшенню взаємозв`язків між клітинами і захищає від сонячних променів знижує ризик інсульту на 50%. Вміщені в ньому вітаміни В6 і В9, уповільнюють старіння кровоносних судин.

Виділяється при готуванні перцю запах, так само має цілющі властивості. Запах допомагає справитися з головним болем і сприяє виробленню ендорфінів - "гормонів щастя".

Протипоказаннями до вживання болгарського перцю є наступні захворювання:

• порушення серцевого ритму

• геморой

• коліт

• виразка шлунка і дванадцятипалої кишки

• гастрит з підвищеною кислотністю шлункового соку

• загострення хронічних захворювань печінки і нирок

• підвищена збудливість нервової системи

• тяжка форма ішемічної хвороби (стенокардія)

• епілепсія

Маска омолоджуюча.

Протертий на м`ясорубці солодкий перець змішується зі збитим яйцем і 1 чайною ложкою сметани і на 15 хвилин наноситься на обличчя.

Після чого змивається теплою, потім холодною водою. Ніколи не витирайтесь рушником насухо, залиште шкіру злегка вологою.

Маска для старіючої шкіри.

Подрібнений солодкий червоний перець змішати з 1 столовою ложкою меду. Після чого накласти на обличчя, а через 15-20 хвилин також змити спочатку теплою, потім холодною водою.

Для оздоровлення сухою і блідою шкіри.

У киселеподібну масу з солодкого перцю додати по 1 чайній ложці сметани і морквяного соку. Наклавши на обличчя, змити водою через 20 хвилин.

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