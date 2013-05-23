Акімова про закриття лікарень в Україні

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова називає «брехнею» заяви про те, що медична реформа має на меті закриття медзакладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час прес-конференції у Хмельницькому обласному перинатальному центрі.

Акімова заявляє, що медична реформа має на меті не закриття лікарень, а впорядкування структури послуг із надання допомоги населенню країни.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, Акімова наголосила, що не потрібно слово “оптимізація” пов’язувати із закриттям медзакладів. “Це повна брехня, яка відлякує лікарів та населення та заважає рухатися уперед. Згідно з Конституцією України, закриття медичних закладів не можливе і не потрібне. І питання реалізації медичної реформи полягає не в закритті лікарень, а у впорядкуванні структури послуг із надання допомоги населенню країни”, - пояснила перший заступник глави АП.

На її думку, якби в Україні влада не дала би старт медичній реформі, “такі заклади як перинатальні центри взагалі не з’явилися б”.

“Якщо ми не підемо на модернізацію системи охорони здоров’я, то замість сучасної лікарні або амбулаторії з висококласними фахівцями, залишиться лише вивіска: “Тут можна лікуватися”. Але за вивіскою не буде нічого”, - наголосила Акімова.

“Нам не потрібна стара медицина у тих областях, які десятиріччями прикривають дірки і проблеми. Нам потрібна нова медицина, яка включає сучасні стандарти і технології зі змінами пріоритетів у бік первинної ланки. А не просто утримання пустих лікарняних ліжок з байдужим медперсоналом”, - резюмувала Акімова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня, у Хмельницькому урочисто відкрили обласний перинатальний центр, який став десятим закладом подібного типу в Україні.

17 травня ц. р. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров`я.

За відповідне рішення проголосували 290 народних депутатів із 356, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект встановлює мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я та скорочення працівників цих закладів.

Його завданням є забезпечення дотримання конституційного права громадян на охорону здоров’я незалежно від місця їх проживання та запобігання масовій ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров’я.