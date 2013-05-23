Фонд Р.Ахметова підтримав футбольний турнір для людей з особливими потребами

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» підтримав футбольний турнір для людей з особливими потребами – 9-й Міжнародний футбольний турнір Seni Cup 2013.

Як передає кореспондент УНІАН, й цього року фонд Р.Ахметова спільно з ФК «Шахтар» забезпечив всіх учасників турніру спортивною формою та фірмовими м`ячами. За словами менеджера проектів та програм Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Наталі Стецко, фонд традиційно, вже всьоме, підтримує проведення футбольного турніру. «Ми дуже раді брати участь у дев`ятому Міжнародному футбольному турнірі Seni Cup 2013 в Україні. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках програми «Пряма адресна допомога», як правило, допомагає в забезпеченні лікування, операцій, реабілітації та іншої допомоги «тут та зараз». Ми почали підтримувати цю партнерську ініціативу ще в 2007 році. І бачимо, який успіх і користь вона несе людям з особливими потребами, адже важливим фактором в їх житті якраз є адаптація і соціалізація.», - зазначила Н.Стецко.

Вона підкреслила, що і турнір під Києвом, і наступні поїздки команди-переможця до Польщі на підсумкові ігри, а також екскурсії, які організовує фонд Р.Ахметова на стадіоні «Донбас Арена» для учасників турніру, а також спілкування з професійними футболістами – «це все як ніщо краще допомагає їм почувати себе нарівні з іншими, знаходити сили, прагнути до перемоги і ніколи не здаватися».

«У минулому році у вересні там мали змогу побувати 2 команди з Миколаївської та Сумської обл. Хлопці були у захваті. Вони мали змогу відвідати стадіон, музей історії ФК Шахтар, поспілкуватися і задати питання захиснику команди Развану Рацу, отримати професійну пораду, та автограф, а пізніше сфотографуватися з захисником. Ми пишаємося, що переможці всеукраїнських футбольних ігор Сені-кап 2012 команди з Львівської та Київської обл. змогли гідно представити нашу країну на європейському футбольному турнірі в польському місті Торунь. Вони приїхали додому з почесними призовими місцями», - сказала Н.Стецко.

Вона також наголосила, що фонд Р.Ахметова готовий і надалі підтримувати проведення Турніру Seni Cup 2013, оскільки для молоді «дуже важливо показати себе, свої можливості і бути повноцінною частиною суспільства».

*** Турнір вже 9 років проводиться в Києві і є єдиною можливістю для людей з обмеженими можливостями і особливими потребами взяти участь у міжнародних футбольних змаганнях. Турнір сприяє фізичному розвитку молодих людей, що проживають в психоневрологічних інтернатах. Футбольні ігри в рамках «SeniCup» проводяться за всіма правилами FIFA.

Головна мета турніру - допомогти молодим людям з особливими потребами відчути себе повноцінною частиною суспільства.