В Україні за 3-5 років оновлять автопарк "швидких" – Богатирьова

В Україні у найближчі 3-5 років планується оновити автопарк бригад екстреної медичної допомоги.

Про це повідомила міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова, спілкуючись з журналістами під час урочистого відкриття п’ятого Українського чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги, поінформували УНІАН у прес-службі МОЗ.

«Питання забезпечення бригад швидкої допомоги автотранспортом однаково гостре для всіх регіонів країни, оскільки автомобільний парк швидкої не оновлювався десятиліттями. І лише в останні роки на цю проблему звернули увагу і почали розв’язувати», – сказала Богатирьова.

«У нас є план, згідно з яким передбачено оновлення автопарку швидкої допомоги протягом 3-5 років», – зазначила вона.

За словами керівника МОЗ України, в цілому сьогодні в країні працює 5,5 тис. автомобілів екстреної медичної допомоги, але більша частина з них потребує заміни, оскільки термін їх експлуатації закінчився.

Також Богатирьова додала, що цього року за кошти держбюджету буде закуплена 1 тис. машин. Також, за її словами, машини будуть купуватися і за рахунок місцевих бюджетів.

Міністр при цьому підкреслила, що клас «швидких», придбаних за рахунок держбюджету, буде відрізнятися від тих, які закуплять за кошти місцевих бюджетів.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи дотримується сьогодні в Україні норма – 1 «швидка» на 10 тис. осіб, Богатирьова зазначила: «Ця норма сьогодні є, вона діє, а наше завдання - забезпечити сучасним транспортом, згідно з тими стандартами, які Україна затвердила для себе. Якщо раніше купувався транспорт, і медик сідав і їхав з сумочкою, то сьогодні швидка допомога відповідно до ДСТу і стандарту забезпечена обладнанням».

Також міністр підкреслила, що на сьогоднішній день розроблена програма з перекваліфікації медперсоналу, який буде задіяний в роботі бригад швидкої допомоги. «Урядом прийнято рішення про підвищення соціального статусу медиків, які працюють на швидкій допомозі, і їм буде підвищена зарплата. Це підвищення вище сьогоднішнього рівня на 40%, плюс щорічна матеріальна допомога на оздоровлення сімей», - заявила вона і додала, що при цьому місцеві стимули для працівників швидкої допомоги ніхто не забороняв, і у місцевих рад є можливість виділяти кошти для матеріального стимулювання медиків.