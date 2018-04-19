Вагомі причини відмовитися від солодкого

Шоколад, цукерки, печиво, тістечка, цукрові булочки, пампушки, пряники. Скільки ж солодких спокус! Іноді просто неможливо відмовити собі в задоволенні поласувати чим-небудь смачненьким.

Проте у всьому потрібно знати міру — адже крім зіпсованих зубів і фігури ласунів чекають ще маса проблем зі здоров`ям.

Звичайно, без солодких ласощів обійтися не можна — в них містяться вуглеводи, життєво необхідні для правильної роботи організму. Наші клітини цілком залежать від регулярного надходження в організм вуглеводів, адже вони забезпечують енергетичний підйом.

Крім цього, цукор сприяє виробленню серотоніну — «гормону щастя». Але якщо любов до солодкого перетворюється на пристрасть, можуть виникнути серйозні проблеми із здоров`ям.

За останній час ученим вдалося з`ясувати дуже багато нового про шкоду солодких продуктів.

Безпліддя

Недавнє дослідження, проведене фахівцями з Гарвардського університету, показало, що вживання великої кількості солодощів впливає на вироблення тестостерона і естрогену.

Цукри підвищують рівень вироблюваних печінкою ліпідів, а вони у свою чергу зменшують рівень особливого білка — SHBG. Саме SHBG відповідає за баланс між вмістом в крові тестостерону і естрогену, брак яких згодом може привести до розвитку безпліддя.

Молочниця

Пані, які не в силах відмовити собі в шматочку тортика або шоколадки, частіше страждають молочницею (урогенітальний кандидоз). Відомо, що причиною виникнення молочниці є грибки з роду Candida. Вони живуть практично в кожній людині, але хвороба виникає тільки тоді, коли їх стає дуже багато.

Найчастіше це відбувається на тлі прийому антибіотиків, але спровокувати підвищену активність грибків може і їжа, багата вуглеводами, — тобто солодощі.

Рак кишечника

Американські учені також попереджають, що до сумних наслідків пристрасті до солодкого відноситься і рак. Вживання великої кількості солодких борошняних виробів примушує підшлункову залозу посилено виробляти інсулін — це може спровокувати утворення злоякісних пухлин в кишечнику. Такий висновок був зроблений лікарями на основі спостереження за декількома тисячами жінок.

Солодощі згубні для мозку

Особливі побоювання викликає у фахівців можливий згубний вплив солодощів на мозок людини. Іспанські фахівці стверджують: цукор негативно впливає на мозок.

Учені вивчили на мишах рідкісну спадкову хворобу — синдром Лафора. При цьому захворюванні глікоген починає відкладатися в клітинах мозку. В результаті розвиваються епілептичні припадки, рухові порушення і недоумство.

Щоб в клітинах головного мозку не «відкладався» глікоген, в організмі виробляється 2 види особливого білка. За кожний з цих білків відповідає певний ген. У разі пошкодження одного з генів і розвивається синдром Лафора.

Цукор і розумові здібності

До цікавих висновків в ході дослідження прийшли і учені з Каліфорнійського державного університету. Ними були проведені дослідження в 803 школах-інтернатах і 9 колоніях для неповнолітніх. З раціону цих дітей вилучили цукор і солодощі, і замінили їх овочами і фруктами.

Результати виявилися вражаючими: оцінки дітей виросли в середньому на 1 бал по 5-бальній системі, а 50% всіх розумово відсталих дітей було визнано здоровими.

Тривалість життя скорочується

Плюсами і мінусами цукру для здоров`я зацікавилися і учені з Німеччини. Вони встановили, що глюкоза здатна значно скоротити життя людини — в середньому на 25% (це еквівалентно приблизно 15 рокам життя людини). Пізніше висновки німецьких учених були підтверджені американськими дослідниками з Інституту біологічних досліджень Салка в Каліфорнії.

Небезпека для вагітних

Ще одна небезпека, пов`язана із споживанням солодощів: надлишок вуглеводів в харчуванні вагітних жінок може спровокувати алергічні реакції у дітей і збільшити ризик розвитку у них захворювань нервової системи.

Замінники цукру

Деякі люди у пошуках якнайкращої альтернативи цукру починають вживати його замінники — вони не такі калорійні, а по смакових якостях мало відрізняються від «оригіналу». До одних з найпоширеніших замінників цукру відносяться: сахарин, сукламат, аспартам, ксиліт і сорбіт.

Проте і ці речовини можуть завдати шкоди здоров`ю, якщо не дотримуватися міри. Наприклад, сахарин (випускається у вигляді пігулок по 40 міліграм) у великих дозах може сприяти утворенню злоякісних пухлин — його рекомендується вживати не більше 4 пігулок в день. До побічних дії сукламата і аспартама відноситься алергія, а ксиліт і сорбіт мають жовчогінну і послаблюючу дію.

До невтішних висновків щодо сорбіту прийшли нещодавно британські фахівці. Вони довели, що замінник цукру — сорбіт (E420) — може викликати розлад кишечника, болі в животі і діарею. Особливо у великих кількостях сорбіт використовується при виробництві жувальних гумок, а також входить до складу деяких зубних паст.

Що робити ласунам?

Що ж робити ласунам, які не в силах відмовитися від своїх улюблених ласощів? Для таких людей найголовніше правило — знати міру! Адже всі ці страшні наслідки виникають тільки у разі зловживання солодкими продуктами.

Але якщо ви все-таки відчуваєте, що не в силах відмовитися від чергового шматочка тортика або тістечка, спробуйте слідувати цим порадам дієтологів:

— замініть цукор медом, сухофруктами і фруктами — натуральними солодощами

— обмежте споживання глюкози і перейдіть на «природні» підсолоджувачі: фруктозу або лактулозу (вони у великих кількостях містяться у фруктах)

— прагніть пити чай без цукру, а замість солодких газованих напоїв вживайте мінеральну воду.

Солодкий компроміс

Якщо без солодкого ніяк не обійтися, спробуйте хоч би перейти на найменш шкідливі солодощі, наприклад:

— Мед. 100г цього продукту містить добову норму заліза, марганцю і магнію. Якщо у вас немає алергії на продукти бджільництва, переходьте на мед! Він має антимікробні властивості, корисний при застудах, закрепах, безсонні. Калорійність — в 100г — 320 ккал.

— Мармелад. Пектин, що міститься в мармеладі, дуже корисний — він вбирає і виводить з організму токсичні речовини, навіть солі важких металів і радіонукліди. Також сприяє очищенню організму від «поганого холестерину». Калорійність — в 100г — 290 ккал.

— Сухофрукти. Дуже багаті клітковиною (особливо фініки і урюк: 1,5 г на 100 г продукту), залізом, магнієм. Це корисно для судин, серця і шлунково-кишкового тракту. Калорійність — в 100г — 240 — 270 ккал.

— Зефір. Звичайно, не далеко найкорисніший десерт, але все-таки менш шкідливий, ніж тістечка і цукерки. У зефірі багато білка, залізо і фосфор. Калорійність — в 100г — 300 ккал.

Є хороша приказка: попереджений — означає озброєний! Вона відноситься і до нашого здоров`я. Знаючи можливі наслідки пристрасті до солодощів, ми можемо захистити себе від них. Пам`ятайте про золоту середину, і тоді вам не доведеться жалкувати про черговий з`їдений шматочок шоколадки або цукерочки.

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