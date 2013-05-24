Завтра в Україні збережеться дощова погода

Завтра на Лівобережжі, у південній частині та у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи (крім західних областей), подекуди град.

На решті території вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, при грозах місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°; на решті території вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Києві та області у суботу вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, при грозі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°, у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води становила в Чорному морі 19-21°, в Азовському морі 20-25°; у Дніпрі біля Києва 22°.