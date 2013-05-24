Товсті діти – жертви звичок батьків

Тільки 1% дітей має зайву вагу, спровоковану генетичною або ендокринною патологією. Інші випадки ожиріння викликані переїданням і малорухомим способом життя.

Про те, як нормалізувати вагу дитини, розповіла лікар-педіатр 1 категорії, дитячий гастроентеролог Тетяна Поліщук, повідомляє likar.info.

Повні діти частіше хворіють і ризикують увійти до дорослого життя з "букетом" хронічних захворювань. Найбільш інтенсивне накопичення жиру відбувається у малюків до 1 року, у дітей 5-7 років, у підлітків 12-17 років. Щоб нормалізувати вагу дитини, батькам, передусім, слід змінити власний спосіб життя, підкреслює лікар.

"Ні в якому разі не можна говорити дитині, що вона товста. Поясніть, що гарним самопочуттям ми зобов`язані продуктам, тому їжа має бути здоровою і повноцінною. Спробуйте замість солодощів купувати сухофрукти, вживати більше свіжих фруктів, овочів, зелені, свіжої риби, натурального м`яса. Уникайте покупки ковбас, сосисок, майонезу, напівфабрикатів", – радить Поліщук.

У раціоні сім`ї, за словами фахівця, мають бути нежирні сорти м`яса, риба, яйця, молочні продукти. А ось вживання хлібобулочних виробів, макаронів, пельменів, варення краще обмежити, виключити слід і манну крупу.

Не можна приймати їжу перед телевізором і за читанням книг, оскільки, захопившись, можна з`їсти значно більше. Слід заборонити також чіпси, горішки, попкорн, шоколадно-вафельні батончики, а споживання фаст-фуду і газованих напоїв обмежити.

Крім того, Поліщук радить не забувати про необхідність фізкультури. Бажано всією сім`єю більше часу проводити на свіжому повітрі, ходити пішки, влаштовувати велосипедні прогулянки, відвідувати басейн. Тоді здоровий спосіб життя стане звичкою і для дорослих, і для дітей.

korzonews.info