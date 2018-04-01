Як перемогти безсоння

Сон вкрай потрібен організмові, аби дати відпочинок нервовій системі, зняти втому, одержати заряд енергії, звільнитися від тягаря життєвих дрібниць. Недарма кажуть, що ранок мудріший... Та що робити, як міцний нічний сон довго не приходить? Як просинаєшся посеред ночі й засинаєш удосвіта? З такою проблемою до лікарів звертаються третина з тисячі пацієнтів (дослідження американського Інституту Геллапа). Раніше офіційна медицина порятунок бачила в таблетках, тепер все більша увага надається природним способам нормалізації сну. Адже розлади сну здебільшого спричинені не серйозними захворюваннями (коли біль не дає спати), а порушенням діяльності нервової системи і внутрішніх органів. І тут серед чинників домінують нервові стреси, різні світлові, звукові температурні подразники. Отже, це такі суб`єктивні чинники, на які людина може впливати. Психологи визначають: сон - це природний фізіологічний феномен, одночасно це - правильна поведінка. Людям, які скаржаться на неякісний сон, потрібно внести корективи в спосіб життя, щоб він був "правильним". Заспокойтесь і розслабтесь

Розлад сну найчастіше настає внаслідок психічного, розумового збудження. Тому слід уникати таких збудників, особливо в другій половині дня (за годину до сну слід припинити напружену роботу). Якщо ж не вдається, то увечері намагатися позбутися їхнього впливу (приміром, розповісти комусь про стресову ситуацію, що сталася вдень, і так частково позбутися емоційного напруження). Добре допомагає неспішна вечірня прогулянка протягом півгодини. Не рекомендують у вечірні години засиджуватись перед телевізором, дивитися фільми жахів, слухати ударні ритми, грати в азартні, комп`ютерні ігри.

Установіть чіткий розпорядок сну Треба лягати в один і той самий час (так само і вставати), лиш тільки настає сонливість. Так організмові дається чітка команда на відпочинок. Такий розпорядок треба дотримувати і у вихідні дні.

Не перетворюйте своє ліжко на робочий кабінет: не беріться доробляти якісь справи, проглядати робочі папери, керувати по телефону, зрештою - їсти. Натомість корисно послухати легку заспокійливу музику чи запис шуму водоспаду, дощу. Варто прогнати неприємні згадки, думати про добрі часи, милі серцю події. Декому допомагає заснути, коли він рахує до тисячі, або малює уявно на білому папері цифри.

Правильно облаштуйте місце спання Кімнату слід обов`язково провітрювати, підтримувати в ній помірну температуру (18-20°С). Варто обмежити всі світлові, шумові, подразники (на крайній випадок накладіть пов`язку на очі чи заткніть вуха). Підберіть шпалери улюбленого кольору. Відмовтеся від перин, бо спати на них - робити недобру послугу хребту. Якщо вже є в ньому порушення, то на м`якій постелі вони будуть поглиблюватися і неприємні відчуття, біль заважатимуть спати. Найліпше спати на дерев`яному ліжку та твердій підстилці в нічному одязі тільки з натуральних тканин.

Дуже важливо, аби спати головою на північ, так найліпше організм пристосовується до дії магнітного поля Землі.

Як їжа впливає на сон Не варто переїдати на ніч! Вечеря має бути за дві-три години до сну, переважно овочево-фруктовою. Англійські вчені помітили, що коли люди літнього віку випивали о восьмій годині вечора склянку теплого молока, вони спокійніше спали і рідше просиналися. Найліпший засіб від безсоння - свіжі овочі та фрукти, соки з них. Адже міцний сон триває тоді, коли в організмі достатньо тих речовин, які забезпечують певні біохімічні процеси в мозку. Це вітаміни С, В3, В6. Чай, шоколад та інші продукти, які містять кофеїн, вживати не слід. Негативно діє на стан нервової системи алкоголь, навіть чарочка за вечерею чи після неї.

Старовинні рецепти для поліпшення засинання: їсти 4-5 разів на день по 50 грамів розсипчастої гречаної каші; з`їсти цибулину за 20 хв. до сну; випити 0,5 склянки свіжого соку білоголовкової капусти за 40-50 хв. до сну.

Поради Ванги: перед сном з`їдати по столовій ложці меду; спати на подушці, набитій хмелем чи лісовим сіном, або покласти під голову березовий віник.

Рецепти "зеленої аптеки" - 1 ст. л. зерен чи пластівців вівса замочити звечора у воді, зранку залити 2 ст. л. води і довго варити. Пити як чай (овес особливо корисний у цьому разі)

- 5-10 листочків м`яти перцевої залити склянкою окропу. Пити двічі на день як чай.

- 10-15 г трави меліси, залити склянкою окропу, настояти 30 хв., пити по 1 ст. л. тричі на день;

- 1 ст. л. подрібненого листя салати залити склянкою окропу, настояти 1-2 год., випити за 2 р. протягом дня, чи всю порцію увечері;

- 1 ст. л. плодів (трави) кропу настояти 2 год. в 1,5 склянки окропу. Це добова доза.

- 20-30 крапель настойки глоду з водою приймати тричі на день до їди.

- 2 ч. л. подрібнених коренів валеріани, кип`ятити в склянці води 0,5 год., настояти 2 год. Вживати по 1 ст. л. 3-4 рази на день гарячим, на ніч - 0,5 склянки.

- 1 с. л. плодів калини залити 1 склянкою окропу, пити чай по 0,5 склянки двічі на день.

ДО РЕЧІ! Існує легенда, що Наполеон відновлював сили, поспавши всього 4 год. після напруженого світського життя чи воєнних буднів. Таку феноменальність він пояснював тим, що відходячи до сну, зачиняв усі шухлядки в своєму мозку і вмить упадав у глибокий сон. Другий секрет енергійності вбачав у тому, що після пробудження негайно вставав бо лежання в постелі після пробудження нічого доброго організму не дає.

Ольга Пащенко