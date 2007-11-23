На Прикарпатті закрили навчальні заклади через вітряну віспу

У Калуському районі Івано-Франківської області три навчальних заклади через масове захворювання на вітряну віспу закрито на карантин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам завідувач санітарно-гігієнічного відділу Калуської районної санепідемстанції Зінаїда КОВБАСНЮК.

Для попередження спалаху інфекції та у зв’язку із неблагополучною епідемічною ситуацією, відповідно до розпорядження головного санітарного лікаря Калуського району Богдана ПЕЛЕНИЧКИ, старшу і середню групи дошкільного дитячого закладу «Червона Шапочка», один клас загальноосвітньої школи №2 та Кодоб’янську сільську школу, у якій захворіло 22 дитини, закрито на карантин. У «Червоній Шапочці» захворіло 12 малюків.

З.КОВБАСНЮК зауважила, що спалах вітряної віспи є сезонним і збігається у часі з гостими распіраторними інфекціями.

На її думку сьогодні говорити про епідемію немає підстав. З початку року на вітряну віспу на Прикарпатті захворіло 490 осіб (у жовтні - 63 випадки, у листопаді – 76), а за 9 місяців минулого року було зафіксовано 518 випадків захворювання.