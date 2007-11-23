Кожен українець зможе допомогти в подоланні епідемії туберкульозу

У понеділок, 26 листопада, стартує спільна акція Корпоративного добродійного фонду СКМ «Розвиток України» та Національної торгової мережі «Амстор» в рамках національного проекту Фонду «Зупинимо туберкульоз в Україні».

Акція охопить 11 міст України: Донецьк, Макіївка, Пролетарка, Петровка, Горловка, Маріуполь, Запоріжжя, Мелітополь, Северодонецьк, Миколаїв і Кременчук, і продовжиться один місяць, до 26 грудня 2007 року.

На касах у торгових залах мережі Амстор кожного з вказаних міст будуть встановлені скарбнички для добровільних пожертвувань. Виручені гроші підуть на поліпшення соціальних умов перебування пацієнтів в протитуберкульозних закладах кожній з п`яти областей - Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Полтавської.

Кожному відвідувачеві мережі супермаркетів «Амстор» надається можливість добровільно внести кошти для боротьби з туберкульозом і тим самим проявити свою причетність до вирішення даної проблеми. Кожен, хто не залишиться байдужим, одержить на касі ялинкову іграшку у вигляді ромашки, символ боротьби з туберкульозом, і зможе прикрасити нею новорічну ялинку в залі супермаркету.

У Донецьку на відкритті буде присутній голова наглядової ради групи «Амстор» Володимир Вагоровський, директор корпоративного добродійного фонду «Розвиток України» Анатолій Заболотний і директор по зовнішніх зв`язках фонду Власта Шовковська.