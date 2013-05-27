Що робити при алергії на тополиний пух

Як попередити алергію, рекомендує столичний алерголог Галина Вавелюк.

"Алергію провокує не сама тополя, а пилок інших рослин - бур`янів, квітів, злакових, які осідають на тополиний пух і розносяться ним, - говорить алерголог. - У багатьох алергія з`являється вже у дорослому віці. Люди часто плутають її із застудою, купують жарознижуючі засоби, каплі для носа. Самолікуванням краще не займатися . Ті ж самі ліки від нежитю можуть тільки ускладнити алергію".

За словами лікаря, алергію варто лікувати з першого дня, як проявились симптоми.

"Цього року одночасно зацвіло багато дерев. Якщо раніше цвітіння тополі ми спостерігали у червні-липні, то всередині травня таке цвітіння усіх застало зненацька. Пацієнти нарікають, що з аптек зникли таблетки від алергії. Багато хто щороку готується до цього, тому у травні роблять щеплення. Цього року не пощастило тим, хто відтермінував прививки на кінець травня. Тепер алергії не уникнути".

За спостереженням Галини Іванівни, алергія найчастіше проявляє себе у пацієнтів віком 14-17, 28-35 років і людей передпенсійного віку.

"Пацієнти у цьому віці - школярі і люди передпенсійного віку - найчастіше попадають у групу ризику, - зауважує алерголог. - Навіть, якщо ви не перебуваєте у групі ризику, повинні насторожити такі симпиоми як сльози з очей, нежить і біль у ділянці горла".

У період цвітіння тополі лікар радить двічі на день проводити вологе прибирання у квартирі, затуляти відчинені вікна москітною сіткою чи марлею.

"Частіше промивайте носові ходи, особливо після прогулянки на вулиці, - рекомендує Вавелюк. - Не займайтеся самолікуванням. Вживайте лише ті ліки, які прописав лікар. На період лікування варто відмовитися від вживання цитрусових, полуниці і шоколаду, які самі по собі можуть спровокувати алергію".

gazeta.ua