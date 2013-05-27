У центрі Одеси 20-річний хлопець кинувся з мосту

У Одесі 20-річний хлопець наклав на себе руки, кинувшись з мосту в центрі міста.

Як УНІАН повідомило джерело в Головному управлінні МВС в Одеській області, подія сталася 26 травня в історичній частині Одеси – на мосту, що з’єднує два бульвари, Приморський і Жванецького.

«Молодий хлопець скочив з Тещиного мосту (так його називають одесити) і дістав травми, несумісні з життям. У результаті смерть наступила прямо на місці події», - сказало джерело.

Співрозмовник агентства уточнив, що у самогубця знайдено записку: «У моїй смерті прошу нікого не винити».

Зараз правоохоронці встановлюють особу молодого хлопця і мотиви, що спонукали його до суїциду.