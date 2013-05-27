У центрі Одеси 20-річний хлопець кинувся з мосту
13:46, 27 травня 2013Країна
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Встановлюють особу і мотиви
У Одесі 20-річний хлопець наклав на себе руки, кинувшись з мосту в центрі міста.
Як УНІАН повідомило джерело в Головному управлінні МВС в Одеській області, подія сталася 26 травня в історичній частині Одеси – на мосту, що з’єднує два бульвари, Приморський і Жванецького.
«Молодий хлопець скочив з Тещиного мосту (так його називають одесити) і дістав травми, несумісні з життям. У результаті смерть наступила прямо на місці події», - сказало джерело.
Співрозмовник агентства уточнив, що у самогубця знайдено записку: «У моїй смерті прошу нікого не винити».
Зараз правоохоронці встановлюють особу молодого хлопця і мотиви, що спонукали його до суїциду.
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