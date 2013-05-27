МОЗ закупило непридатні інкубатори для немовлят

Міністерство охорони здоров’я в 2011 році закупило 85 непридатних для використання транспортних інкубаторів для немовлят, таким чином спричинивши державі збитки на суму близько 53 млн грн.

Про це Генеральна прокуратура України повідомила у відповідь на депутатське звернення заступника голови фракції «Батьківщина» Андрія Іванчука, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Як йдеться в документі, у 2010 році компанія VamedEngineering GmbH & CO KG поставила 85 транспортних інкубаторів для немовлят на загальну суму близько 53 млн грн.

Упродовж червня-липня 2011 року проводилися клінічні випробування цього устаткування в Київському міському пологовому будинку №7. І хоча, як виявилося згодом, вся партія інкубаторів була непридатна для використання, результати випробувань були сфальшовані, йдеться у повідомленні.

На підставі підроблених документів Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України у 2011 році зареєструвала вказані 85 інкубаторів та внесла їх до державного реєстру, таким чином спричинивши державі збитки на суму близько 53 млн грн.

Як відзначаються у «Батьківщині», на даний час ГПУ відкрила кримінальне провадження за вказаним фактом зловживання службовим становищем посадовцями МОЗу та Кабміну в ході здійснення держзакупівель медичного обладнання. Нині триває досудове розслідування.