Погода на тиждень

Найближчі два дні на всій території України, за винятком південних і східних областей, пройдуть дощі з грозами, на зміну яким прийде спекотна погода з мінімальною кількістю опадів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у понеділок на брифінгу повідомив журналістам директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Упродовж найближчих двох діб на всій території України, за винятком півдня і сходу, пройдуть короткочасні грозові дощі, в окремих пунктах з градом і посиленням швидкості вітру при грозах до 15-20 м/сек. Температура повітря найнижчою буде в західних областях – навіть денна температура становитиме +13-18 градусів. На решті території - +19-34, а на півдні і сході - +25-29 градусів», - сказав Кульбіда.

Проте, за його словами, вже з 29 травня температура повітря в Україні відчутно підвищиться. У західних областях стовпчики термометрів підвищаться до +21-26 градусів. На півдні і сході країни потеплішає до +30-33, а в решті регіонів температура повітря досягне +24-30 градусів. При цьому українцям, крім жителів західних областей, в цей період побоюватися дощів не варто.

Аналогічний погодний режим збережеться і в період з 2 по 4 червня. Практично на всій території України встановиться спекота і посушлива погода.