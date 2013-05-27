У День меланоми було обстежено майже 10 тис. українців

Цього року в День меланоми, який пройшов 17 травня у 30 містах України, було безкоштовно обстежено майже 10 тис. осіб.

Як повідомила координатор проекту «Євромеланома» в Україні професор Ольга Богомолець сьогодні на прес-конференції в УНІАН, загалом було виявлено 168 випадків меланоми і 352 випадки раку шкіри.

«Найбільша кількість пацієнтів з попереднім діагнозом «меланома» - в Одесі (із 730 оглянутих у 36). Щодо раків шкіри: на першому місці у структурі виявлення – Херсон. Там із 127 пацієнтів, яких оглянули у цей день, у 19 (майже у 15%) було виявлено рак шкіри. Щодо інших онкохвороб - на першому місті Сімферополь», - зазначила Богомолець.

Вона звернула увагу на те, що у топ-рейтингу щодо онкозахворюваності лідирують південні регіони України.

«За 5 років проведення Днів меланоми в Україні було оглянуто 18 тис. 704 людини, у яких виявили 334 меланоми, 692 раки шкіри, 611 інших злоякісних патологій шкіри. На консультації у спеціалізовані онкоцентри було направлено 2 тис. 415 осіб, тобто майже 13%», - повідомила Богомолець.

День меланоми проводиться у травні, щоб нагадати про шкідливий вплив ультрафіолету.

Найбільше пацієнтів оглянули у Києві - 3056, на другому місті за кількістю оглянутих пацієнтів – Львів, у інших містах – значно менше.

Лікар-дерматолог Олександр Туркевич наголосив на важливості раннього виявлення онкологічних захворювань.

«Не існує якісних методів лікування меланоми на пізніх стадіях. Єдиний шлях порятунку пацієнтів з меланомою – раннє виявлення», - підкреслив він.

У свою чергу головний дерматовенеролог Києва Маріам Клименко наголосила, що важливо перед літнім відпочинком кожному, хто має найменші ознаки переродження родимки, відвідати дерматолога.

«У День меланоми у столиці було виявлено 39 меланом і 148 інших раків шкіри. Це - багато. Люди мають звертати увагу на своє здоров’я, на себе і приходити частіше (до лікаря). Не чекаючи безкоштовних акцій, це можна зробити щодня», - зауважила Клименко.