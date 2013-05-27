Затверджено заходи щодо профілактики сирітства

Кабінет міністрів України затвердив План заходів з виконання Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

Коментуючи ухвалення документу, міністр соціальної політики Наталія Королевська зауважила, що реалізація заходів з профілактики соціально сирітства дозволить до 2020 року скоротити чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За її словами, в Україні майже 93 тисячі дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування. Змінити цю ситуацію покликана Національна стратегія профілактики соціального сирітства.

«Ухвалений сьогодні урядом План передбачає низку заходів, зокрема внесення необхідних змін до законодавства та посилення соціальної підтримки неблагополучних родин. У підсумку ми маємо отримати суттєве зменшення соціальних сиріт, і до 2020 року таких дітей має бути майже на 26% менше», - сказала вона.

За словами міністра, серед передбачених Планом заходів - проходження індивідуальних корекційних програм батьками, які неналежно виконують свої батьківські обов’язки, а також забезпечення соціального супроводу проблемних сімей фахівцями із соціальної роботи.

«Для цього буде затверджено низку соціальних стандартів надання допомоги сім’ям, критеріїв якості та моніторингу ефективності соціального супроводу. Ці заходи дозволять попередити вилучення дитини з сім’ї, що і призводить до соціального сирітства», - сказала Королевська.

Окремо вона наголосила, що ухвалена програма спрямована на посилення роботи з запровадження соціальних послуг для дітей з підготовки їх до повернення у біологічну сім`ю після тривалого перебування у державних закладах.

«Ми також маємо забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання. Для цього буде удосконалено програми підготовки кандидатів в усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі. Загалом ми змінюємо підхід: потрібно підбирати сім’ю для дитини, а не дитину для сім’ї», - пояснила міністр.