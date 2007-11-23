Сало - суперкорисно для організму людини

Останнім часом багато дієтологів рекомендують відмовитися від сала, посилаючись на те, що через високий вміст жирів воно сприяє розвитку атеросклерозу. Проте в світі жирів все не так просто. Обійтися без них організм не може. Для того, щоб вирішити, яким жирам віддати перевагу, треба враховувати деякі їхні властивості. Насамперед – вміст у продукті жирних ненасичених кислот.

Сало містить арахідонову кислоту, яка належить до ненасичених жирів і є однією з незамінних жирних кислот. Вона входить до складу клітинних мембран, є частиною ферменту серцевого м`яза, а також бере участь і в холестеринному обміні, що теж важливо.

Слід зазначити, що у салі є й інші цінні незамінні жирні кислоти. Причому за їхнім вмістом (близько 10 відсотків) сало випереджає вершкове масло. Саме тому біологічна активність сала в п`ять разів вища, ніж у вершкового масла і яловичого жиру.

Що ж до насичених жирів, яких у салі немало, то побоюватися порушення обміну холестерину потрібно лише в тому випадку, якщо ви цим продуктом зловживаєте. Якщо споживати сало в межах розумного, то атеросклерозу можна не боятися. Особливо якщо їсти його з салатом із сирих овочів, заправлених нерафінованою олією і натуральним оцтом (яблучним або виноградним), який є сильним антиоксидантом.

Сало широко застосовується у народній медицині, як зовнішній засіб воно нерідко виявляється дієвішим, ніж різні патентовані мазі.

При болях у суглобах на ніч їх можна змащувати смальцем (топленим салом), зверху накласти папір для компресів, укутати шерстяним шарфом і залишити компрес на всю ніч. Замість смальцю можна використовувати старе свиняче сало, перемелене через м`ясорубку, до якого додається небагато бджолиного меду.

При порушенні рухливості суглобів після травми 100 г свинячого жиру змішують зі столовою ложкою куховарської солі і втирають у суглоб. Потім на нього накладають зігріваючу пов`язку.

При маститі до місця запалення прикладають не свіжіше, а старе сало.

При екземі 2 столові ложки перетопленого несолоного свинячого жиру змішують із 2 білками курячих яєць, 100 г пасльону і літром соку з чистотілу. Ретельно перемішавши, суміш настоюють 2-3 дні, а потім змащують нею хворі місця.

При зубному болі невелику скибочку сала без шкіри, очищену від солі, прикладають до хворого зуба між яснами і щокою на 15-20 хвилин. Зубний біль поступово втихає.

При шпорі п`яти допомагає мазь із несолоного свинячого сала (100 г), сирого курячого яйця і оцтової есенції (100 г). Посуд із сумішшю ставлять у темне місце до повного розчинення сала і яйця, періодично помішуючи. Перед лікувальною процедурою п`яту розпарюють у гарячій воді, після чого до хворого місця прикладають ватяний тампон, просочений маззю. Для закріплення тампона можна надіти шкарпетку. Мазь накладають на ніч, а вранці її змивають теплою водою. Тривалість лікування – 5 днів.