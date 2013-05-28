В Україні буде відкрито ще 5 перинатальних центрів

В Україні до кінця цього року буде відкрито ще 5 перинатальних центрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, це передбачено планом заходів щодо реалізації у 2013 році Національного проекту «Нове життя» нова якість охорони материнства та дитинства», що був затверджений 27 травня розпорядженням Кабінету міністрів України.

Так, згідно з планом, до кінця 2013 року буде відкрито регіональні перинатальні центри у Запоріжжі, Луганську, Тернополі, Чернівцях та Києві (другий заклад).

З початку року новітні медичні заклади вже запрацювали у Рівному та Хмельницькому, нагадали в Держінвестпроекті.

Також у Волинській, Львівській, Херсонській та Черкаській областях затверджено проведення ремонтних робіт та технічного переоснащення приміщень.

Підготовку до реалізації нацпроекту «Нове життя» протягом цього року розпочнуть у Вінницькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Севастопольській областях.

Як повідомлялося, в рамках реалізації Національного проекту «Нове життя» ‑нова якість охорони материнства та дитинства» перинатальні центри вже відкрито в десяти областях України: Кіровоградській, Київській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській, Рівненській та АР Крим.