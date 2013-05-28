Вівсяний кисіль - продукт молодості

В`язка структура киселя позитивно впливає на стану шлунка: напій рівномірно обволікає запалені стінки шлунка. Особливо це корисно тим, у кого є виразка або гастрит. Більше того, величезна перевага киселя - його можливість перешкоджати появі хвороби століття – дисбактеріозу.

Головні лікувальні якості киселя залежать від основи, на якій його зробили. Зазвичай, це свіжі ягоди, сироп, молоко. Особливо корисний кисіль, який приготований на основі толокна (вівсяної крупи). Саме цей кисіль ще давно на Русі вважали найсмачнішим і найкориснішим. Літні люди вважають вівсяний кисіль продуктом своєї молодості, він заряджає цих людей бадьорістю.

Багато вчених, які проводили вивчення киселя стверджують, що він хороше виводить з організму шкідливий свинець. Взагалі, кисіль включає в себе потрібні для організму людини амінокислоти і вітаміни. Клітковина, що входить до його складу, стабілізує функціонування шлунково-кишкового тракту, чудово створює відчуття легкості і комфорту в шлунку, ставить своєрідну перепону переїдання. Але, деякі лікарі-дієтологи стверджують, що кисіль містить не тільки крохмаль, а також вуглеводи, які сприяють надмірному накопиченню і відкладенню жиру в організмі людини.