Кож­но­го місяця за кілька днів до мен- струації ви рап­том відчуваєте, як ваші гру­ди на­бу­ха­ють, збільшуючись на розмір. З`являється біль у молочній залозі. Після місячних ці симп­то­ми зни­ка­ють, а зна­чить, впевнені ви, так і тре­ба, тим більше, що у більшості ва­ших под­руг аналогічна ситуація. Але ви помиляєтеся.

У нормі гру­ди не повинні боліти за жод­них об­ста­вин. Вам терміново потрібно до лікаря, то­му що у вас розвивається мастопатія.

Жінки, як пра­ви­ло, ігнорують перші озна­ки мастопатії, бо не зна­ють, що це доброякісне за­хво­рю­ван­ня молочної за­ло­зи, що виявляється в патологічному розростанні її тка­нин.

Це дис­ба­ланс у співвідношенні сполучної (фіброз) і епітеліальної тка­нин. Їх нерівномірне зрос­тан­ня при­зво­дить до то­го, що од­на тка­ни­на роз- ростається більше, ніж інша. Звичайні су­пут­ни­ки мастопатії - важкість у гру­дях і біль, що ви­ни­ка­ють за 10-14 днів до місячних. Хворобливі відчуття особ­ли­во посилюється при швидкій ходьбі та бігу.

Іноді біль спалахує від зіткнення з одя­гом. Як­що жінка ве­де здо­ро­вий спосіб жит­тя, не ро­бить абор­ти і в неї все в по­ряд­ку з гінекологією, то молочні за­ло­зи не повинні до­став­ля­ти дис­ком­форт. Але це й добре, що мастопатія проявляється болісно. Організм сиг­на­лить про біду - скоріше до лікаря! Ось рак не бо­лить і руйнує лю­ди­ну ниш­ком.

Мастопатія має безліч форм. Найчастіше зустрі- чається мастопатія фіброзно-кістозна, кістозно-фіброзна і ди­фуз­на. Фор­ма за­ле­жить від то­го, яка тка­ни­на превалює в молочній залозі. Для фіб- розно-кістозної мастопатії ха­рак­тер­не пе­ре­ва­жан­ня фіброзної тка­ни­ни з наявністю дрібних кіст.

Як­що в молочній залозі пе­ре­ва­жа­ють кісти, то це кістозно-фіброзна мастопатія. Ди­фуз­на фор­ма вважається найпростішою - це незначні зміни тка­ни­ни молочної за­ло­зи. Фор­ми мо­жуть пе­ре­хо­ди­ти од­на в іншу. При­пус­ти­мо, дифузні зміни, як­що їх не лікувати, пе­ре­хо­дять з ча­сом в кістозні, кісти по­чи­на­ють рос­ти, і мож­ли­во пе­ре­род­жен­ня в рак.

Са­мо­об­сте­жен­ня потрібно про­во­ди­ти ре­гу­ляр­но, на 6-й день від по­чат­ку менструації.

Як про­ма­ца­ти свої гру­ди Ро­бить­ся це у ванній на­ступ­ним чи­ном: сто­я­чи пе­ред дзер­ка­лом, на­миль­те гру­ди, підніміть ру­ки вго­ру і уваж­но роз­глянь­те своє відображення. Як­що з`яви­ло­ся пуп­ко­об­раз­ное втяг­нен­ня шкіри на гру­дях або втяг­нен­ня сос­ка, то це мо­же бу­ти озна­кою ра­ку (іноді у жінки з на­род­жен­ня втягнуті сос­ки - це не страш­но).

Потім за го­дин­ни­ко­вою стрілкою про­ма­цай­те кож­ну гру­ди, чи немає яких ущільнень. Нерідко, на­ма­цав­ши гор­бок, жінки відразу панікують: «У ме­не пух­ли­на! У ме­не кіста!»Але це не пух­ли­на, а про­яв залізистої тка­ни­ни, ха­рак­тер­ний для мо­ло­дих (до 30 років) жінок.

Ці ущільнення мо­жуть бу­ти гор­бис­ти­ми, або ле­жати ве­ли­ки­ми шмат­ка­ми, або ма­ти дрібнозернисту струк­ту­ру. До речі, дрібні кісти не в змозі про­ма­ца­ти навіть лікар, то­му що во­ни за­над­то м`які й еластичні.

Виділення із сосків

Як­що во­ни симетричні, з обох сосків, то, без сумніву, це мастопатія. Але для більшої впевненості ба­жа­но зда­ти ма­зок на цитологічне дослідження. У будь-яко­му ви­пад­ку, як­що у вас ви­ник­ла най­мен­ша підозра, не­гай­но звер­тай­те­ся за консультацією до ма­мо­ло­га, щоб, на­прик­лад, не упус­ти­ти фіброаденому (доброякісну пух­ли­ну).

Мо­лоч­на за­ло­за - гор­мо­но­за­леж­ний ор­ган, то­му ос­нов­на її при­чи­на - гор­мо­наль­ний дис­ба­ланс в організмі. Найчастіше він пов`яза­ний з гіне- кологічними за­хво­рю­ван­ня­ми (міомою, адено- міозом, ендометріозом, гіперплазією ендо- метрія, хронічними за­па­лен­ня­ми придатків, полікістозом яєчників) та дисфункцією щитовидної за­ло­зи.

Як­що жінка жод­но­го ра­зу не на­род­жу­ва­ла і не вагітніла або на­род­жу­ва­ла раз за все жит­тя, то у неї більше шансів захворіти на мастопатію. Існує закономірність: чим більше народжуєш і дов­ше годуєш, тим мен­ше ри­зик. Го­ду­ва­ти тре­ба до ро­ку обов`яз­ко­во, ну хо­ча б мінімум 6 місяців - це для молочної за­ло­зи ве­ли­кий плюс.

Жінки, що пізно на­род­жу­ють (після 30 років) - теж вхо­дять до гру­пи ри­зи­ку. Ідеальна ситуація, ко­ли жінка до 25 років на­ро­ди­ла і ви­го­ду­ва­ла грудь­ми двох дітей. Але перші в черзі за хво­ро­ба­ми молочної за­ло­зи - роб­лять абор­ти. Це страш­ний стрес, гор­мо­наль­на ка­та­стро­фа, наслідки якої непередбачувані.

Діагностика Спо­чат­ку необхідний огляд у ма­мо­ло­га. Мо­ло­дим дівчатам - УЗД мо­лоч­них за­лоз і пах­во­вих лімфовузлів. Пацієнткам стар­ше 40 років - мамо- графію (рент­ген).

Іноді у жінок, які прак­тич­но не го­ду­ва­ли, або які ма­ють патологію щитовидної за­ло­зи, у тка­ни­нах молочної за­ло­зи зберігається за­ло­зис­тий ком­по­нент, а при ньо­му мамографія не інформативна. Та­ких пацієнток відправляють на УЗД.

При необхідності про­во­дять цитологічне дос- лідження - маз­ки з сосків і, як­що зна­хо­дять якісь відхилення, при­зна­ча­ють пункційну біопсію (забір клітин з ущільнення).

Аналіз на гор­мо­ни не обов`яз­ко­вий. Це до­дат­ко­ве дослідження при за­хво­рю­ван­нях щитовидної за­ло­зи і діагнозі «фіброаденома». Як­що лікар вважає за потрібне, він призначає дуктографію для дослідження про­ток. При де­я­ких фор­мах мастопатії пацієнтці по­ка­за­на пневмокістографія (це мамографічне дослідження кісти).

Он­ко­мар­ке­ри Спеціальний аналіз крові з ве­ни, який показує наявність ра­ко­вих клітин. Це має сенс, ко­ли у лю­ди­ни ви­яв­ле­но онкологічне за­хво­рю­ван­ня і її чекає курс хіміотерапії. Пер­ший раз он­ко­мар­ке­ри роб­лять­ся пе­ред хімією, дру­гий раз - після неї. Потім порівнюють ре­зуль­та­ти, щоб зрозуміти, чи є ко­ристь від хіміотерапії чи ні.

При мастопатії он­ко­мар­ке­ри нічого вам не ска­жуть. Приватні клініки нерідко при­зна­ча­ють зайві про­це­ду­ри - це їхній бізнес.

Лікування мастопатії - ду­же склад­ний про­цес, ад­же перш за все потрібно ви­я­ви­ти при­чи­ну.

Або це гінекологічне за­хво­рю­ван­ня, або щось не­га­разд зі щи­то­вид­ною за­ло­зою, або про­ви­ною всьо­му аборт. А мо­же, це наслідок ге­па­ти­ту або хо­ле­цис­ти­ту. На ці по­шу­ки і са­ме лікування ча­сом йдуть два-три ро­ки. При­пус­ти­мо, ми з`ясу­ва­ли, що пер­вин­ний осе­ре­док - міома.

От­же, спо­чат­ку пацієнтка по­вин­на пролікуватися у гінеколога, оскільки без цьо­го всі зу­сил­ля ма­мо­ло­га бу­дуть марні. Час­то, при­брав­ши про­бле­му в гінекології, жінка вже не потребує терапії молочної за­ло­зи - мастопатія са­ма про­хо­дить.

На ме­тод лікування впли­ва­ють і фор­ми мастопатії. Єдиного стан­дар­ту немає, ко­жен ви­па­док вимагає індивідуального підходу. В ідеалі ма­мо­лог і гінеколог повинні пра­цю­ва­ти у зв`язці. Як­що, при­пус­ти­мо, гінеколог збирається при­зна­чи­ти жінці гормонотерапію, йо­му слід на­пра­ви­ти пацієнтку до ма­мо­ло­га, щоб перевірити молочні за­ло­зи.

То­му що при фіброаденомі гормональні пре­па­ра­ти протипоказані: во­ни мо­жуть да­ти пе­ре­род­жен­ня пух­ли­ни в рак. Най­важ­че лікуванню піддаються кісти молочної за­ло­зи.

По­штов­хи для роз­вит­ку мастопатії

•Трав­ми, уда­ри, що вик­ли­ка­ють сильні ге­ма­то­ми. До речі, уда­ри до­сить час­то при­зво­дять до ра­ку молочної за­ло­зи. То­му такі небезпечні для жінки за­нят­тя мод­ни­ми сьогодні східними єдино- борствами. В гру­ди би­ти ка­те­го­рич­но за­бо­ро­не­но. Це ду­же ніжний і делікатний ор­ган.

•Стре­си, пе­ре­жи­ван­ня, навіть такі, зда­ва­ло­ся б, дрібниці, як свар­ка з чоловіком. Все почи- нається з не­знач­них болів у мо­лоч­них за­ло­зах, а закінчитися мо­же ра­ком.

•Не­без­пе­ку при­хо­ву­ють і неправильні кон­тра­цеп­ти­ви, тоб­то ко­ли жінка без по­ра­ди лікаря са­ма призначає собі гормональні пре­па­ра­ти.

•До мастопатії ве­дуть і хронічні за­хво­рю­ван­ня печінки - хо­ле­цис­тит та ге­па­тит.

Фіброаденому (доброякісна пух­ли­на, вуз­ло­ва фор­ма мастопатії) ліками не вилікуєш, потрібне опе­ра­тив­не втру­чан­ня.

Зви­чай­но, мож­на за нею якийсь час пос- постерігати, як­що во­на не змінюється, не зростає, але, я вва­жаю, це міна сповільненої дії, і її кра­ще відразу ви­да­ля­ти.

Оди­нич­на ве­ли­ка кіста теж оперується. Хірурги на­ма­га­ють­ся про­во­ди­ти операцію аку­рат­но, зберігаючи фор­му гру­дей: Надріз ро­бить­ся по ареолі (по ко­рич­не­во­му обідку на­вко­ло сос­ка) і видаляється кіста або фіброаденома.

Як­що че­рез цей надріз не вдається дістати кісту, то ро­бить­ся сек­то­раль­на резекція, але і в цьо­му ви­пад­ку гру­ди не спотво­рю­ють­ся. Прав­да, ко­ли шкіра схиль­на до колоїдних рубців, то не ви­на хірурга, що вий­шов шрам великої тов­щи­ни.

Гру­ди не ви­да­ля­ють зовсім. Це ро­бить­ся тільки при ра­ку. Пря­мо під час операції фіброаденому відправляють на гістологічне дослідження. Хви­лин 20 хірурги че­ка­ють ре­зуль­тат аналізу. Як­що злоякісних клітин немає, то операцію за­вер­шу­ють, а як­що ви­яв­ле­но рак, лікарі ви­да­ля­ють мо­лоч­ну за­ло­зу.

Як­що після операції від кісти залишається ділянка кап­су­ли, то во­на потім мо­же роз­ви­ва­ти­ся. То­му тут го­лов­не при­бра­ти чис­тень­ко, і тоді рецидивів в цьо­му місці не бу­де. Але ніхто не гарантує, що кіста не утворюється в іншому місці.

Мастопатія лікується вагітністю та по­ло­га­ми Лікарі ра­дять жінці на­ро­ди­ти ди­ти­ну і го­ду­ва­ти її, щоб зник­ли кісти. Деякі мої пацієнтки, не бу­ду­чи заміжніми, спеціально вагітніють, щоб по­вер­ну­ти здо­ров`я. Це стосується всіх форм мастопатії, крім фіброаденоми. Її пе­ред вагітністю кра­ще про­опе­ру­ва­ти.

Вагітність - це зав­ж­ди гор­мо­наль­ний сплеск, і ми не знаємо, як на йо­го фоні по­ве­деть­ся фібро- аденома. Во­на мо­же ста­ти злоякісною.

Розумні жінки, перш ніж пла­ну­ва­ти на­род­жен­ня ди­ти­ни, при­хо­дять до ма­мо­ло­га перевіритися. Ад­же під час вагітності ми не призначаємо ніякої терапії. Ну, а нор­мою жит­тя для всіх жінок по­ви­нен ста­ти щорічний профілактичний огляд у ма­мо­ло­га.

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