Захворювання молочної залози лікуються вагітністю та пологами
Жінки спеціально вагітніють, щоб повернути здоров`я. При годуванні дитини груддю зникають кисти, мастопатії...
Кожного місяця за кілька днів до мен- струації ви раптом відчуваєте, як ваші груди набухають, збільшуючись на розмір. З`являється біль у молочній залозі. Після місячних ці симптоми зникають, а значить, впевнені ви, так і треба, тим більше, що у більшості ваших подруг аналогічна ситуація. Але ви помиляєтеся.
У нормі груди не повинні боліти за жодних обставин. Вам терміново потрібно до лікаря, тому що у вас розвивається мастопатія.
Жінки, як правило, ігнорують перші ознаки мастопатії, бо не знають, що це доброякісне захворювання молочної залози, що виявляється в патологічному розростанні її тканин.
Це дисбаланс у співвідношенні сполучної (фіброз) і епітеліальної тканин. Їх нерівномірне зростання призводить до того, що одна тканина роз- ростається більше, ніж інша. Звичайні супутники мастопатії - важкість у грудях і біль, що виникають за 10-14 днів до місячних. Хворобливі відчуття особливо посилюється при швидкій ходьбі та бігу.
Іноді біль спалахує від зіткнення з одягом. Якщо жінка веде здоровий спосіб життя, не робить аборти і в неї все в порядку з гінекологією, то молочні залози не повинні доставляти дискомфорт. Але це й добре, що мастопатія проявляється болісно. Організм сигналить про біду - скоріше до лікаря! Ось рак не болить і руйнує людину нишком.
Мастопатія має безліч форм. Найчастіше зустрі- чається мастопатія фіброзно-кістозна, кістозно-фіброзна і дифузна. Форма залежить від того, яка тканина превалює в молочній залозі. Для фіб- розно-кістозної мастопатії характерне переважання фіброзної тканини з наявністю дрібних кіст.
Якщо в молочній залозі переважають кісти, то це кістозно-фіброзна мастопатія. Дифузна форма вважається найпростішою - це незначні зміни тканини молочної залози. Форми можуть переходити одна в іншу. Припустимо, дифузні зміни, якщо їх не лікувати, переходять з часом в кістозні, кісти починають рости, і можливо переродження в рак.
Самообстеження потрібно проводити регулярно, на 6-й день від початку менструації.
Як промацати свої груди Робиться це у ванній наступним чином: стоячи перед дзеркалом, намильте груди, підніміть руки вгору і уважно розгляньте своє відображення. Якщо з`явилося пупкообразное втягнення шкіри на грудях або втягнення соска, то це може бути ознакою раку (іноді у жінки з народження втягнуті соски - це не страшно).
Потім за годинниковою стрілкою промацайте кожну груди, чи немає яких ущільнень. Нерідко, намацавши горбок, жінки відразу панікують: «У мене пухлина! У мене кіста!»Але це не пухлина, а прояв залізистої тканини, характерний для молодих (до 30 років) жінок.
Ці ущільнення можуть бути горбистими, або лежати великими шматками, або мати дрібнозернисту структуру. До речі, дрібні кісти не в змозі промацати навіть лікар, тому що вони занадто м`які й еластичні.
Виділення із сосків
Якщо вони симетричні, з обох сосків, то, без сумніву, це мастопатія. Але для більшої впевненості бажано здати мазок на цитологічне дослідження. У будь-якому випадку, якщо у вас виникла найменша підозра, негайно звертайтеся за консультацією до мамолога, щоб, наприклад, не упустити фіброаденому (доброякісну пухлину).
Молочна залоза - гормонозалежний орган, тому основна її причина - гормональний дисбаланс в організмі. Найчастіше він пов`язаний з гіне- кологічними захворюваннями (міомою, адено- міозом, ендометріозом, гіперплазією ендо- метрія, хронічними запаленнями придатків, полікістозом яєчників) та дисфункцією щитовидної залози.
Якщо жінка жодного разу не народжувала і не вагітніла або народжувала раз за все життя, то у неї більше шансів захворіти на мастопатію. Існує закономірність: чим більше народжуєш і довше годуєш, тим менше ризик. Годувати треба до року обов`язково, ну хоча б мінімум 6 місяців - це для молочної залози великий плюс.
Жінки, що пізно народжують (після 30 років) - теж входять до групи ризику. Ідеальна ситуація, коли жінка до 25 років народила і вигодувала грудьми двох дітей. Але перші в черзі за хворобами молочної залози - роблять аборти. Це страшний стрес, гормональна катастрофа, наслідки якої непередбачувані.
Діагностика Спочатку необхідний огляд у мамолога. Молодим дівчатам - УЗД молочних залоз і пахвових лімфовузлів. Пацієнткам старше 40 років - мамо- графію (рентген).
Іноді у жінок, які практично не годували, або які мають патологію щитовидної залози, у тканинах молочної залози зберігається залозистий компонент, а при ньому мамографія не інформативна. Таких пацієнток відправляють на УЗД.
При необхідності проводять цитологічне дос- лідження - мазки з сосків і, якщо знаходять якісь відхилення, призначають пункційну біопсію (забір клітин з ущільнення).
Аналіз на гормони не обов`язковий. Це додаткове дослідження при захворюваннях щитовидної залози і діагнозі «фіброаденома». Якщо лікар вважає за потрібне, він призначає дуктографію для дослідження проток. При деяких формах мастопатії пацієнтці показана пневмокістографія (це мамографічне дослідження кісти).
Онкомаркери Спеціальний аналіз крові з вени, який показує наявність ракових клітин. Це має сенс, коли у людини виявлено онкологічне захворювання і її чекає курс хіміотерапії. Перший раз онкомаркери робляться перед хімією, другий раз - після неї. Потім порівнюють результати, щоб зрозуміти, чи є користь від хіміотерапії чи ні.
При мастопатії онкомаркери нічого вам не скажуть. Приватні клініки нерідко призначають зайві процедури - це їхній бізнес.
Лікування мастопатії - дуже складний процес, адже перш за все потрібно виявити причину.
Або це гінекологічне захворювання, або щось негаразд зі щитовидною залозою, або провиною всьому аборт. А може, це наслідок гепатиту або холециститу. На ці пошуки і саме лікування часом йдуть два-три роки. Припустимо, ми з`ясували, що первинний осередок - міома.
Отже, спочатку пацієнтка повинна пролікуватися у гінеколога, оскільки без цього всі зусилля мамолога будуть марні. Часто, прибравши проблему в гінекології, жінка вже не потребує терапії молочної залози - мастопатія сама проходить.
На метод лікування впливають і форми мастопатії. Єдиного стандарту немає, кожен випадок вимагає індивідуального підходу. В ідеалі мамолог і гінеколог повинні працювати у зв`язці. Якщо, припустимо, гінеколог збирається призначити жінці гормонотерапію, йому слід направити пацієнтку до мамолога, щоб перевірити молочні залози.
Тому що при фіброаденомі гормональні препарати протипоказані: вони можуть дати переродження пухлини в рак. Найважче лікуванню піддаються кісти молочної залози.
Поштовхи для розвитку мастопатії
•Травми, удари, що викликають сильні гематоми. До речі, удари досить часто призводять до раку молочної залози. Тому такі небезпечні для жінки заняття модними сьогодні східними єдино- борствами. В груди бити категорично заборонено. Це дуже ніжний і делікатний орган.
•Стреси, переживання, навіть такі, здавалося б, дрібниці, як сварка з чоловіком. Все почи- нається з незначних болів у молочних залозах, а закінчитися може раком.
•Небезпеку приховують і неправильні контрацептиви, тобто коли жінка без поради лікаря сама призначає собі гормональні препарати.
•До мастопатії ведуть і хронічні захворювання печінки - холецистит та гепатит.
Фіброаденому (доброякісна пухлина, вузлова форма мастопатії) ліками не вилікуєш, потрібне оперативне втручання.
Звичайно, можна за нею якийсь час пос- постерігати, якщо вона не змінюється, не зростає, але, я вважаю, це міна сповільненої дії, і її краще відразу видаляти.
Одинична велика кіста теж оперується. Хірурги намагаються проводити операцію акуратно, зберігаючи форму грудей: Надріз робиться по ареолі (по коричневому обідку навколо соска) і видаляється кіста або фіброаденома.
Якщо через цей надріз не вдається дістати кісту, то робиться секторальна резекція, але і в цьому випадку груди не спотворюються. Правда, коли шкіра схильна до колоїдних рубців, то не вина хірурга, що вийшов шрам великої товщини.
Груди не видаляють зовсім. Це робиться тільки при раку. Прямо під час операції фіброаденому відправляють на гістологічне дослідження. Хвилин 20 хірурги чекають результат аналізу. Якщо злоякісних клітин немає, то операцію завершують, а якщо виявлено рак, лікарі видаляють молочну залозу.
Якщо після операції від кісти залишається ділянка капсули, то вона потім може розвиватися. Тому тут головне прибрати чистенько, і тоді рецидивів в цьому місці не буде. Але ніхто не гарантує, що кіста не утворюється в іншому місці.
Мастопатія лікується вагітністю та пологами Лікарі радять жінці народити дитину і годувати її, щоб зникли кісти. Деякі мої пацієнтки, не будучи заміжніми, спеціально вагітніють, щоб повернути здоров`я. Це стосується всіх форм мастопатії, крім фіброаденоми. Її перед вагітністю краще прооперувати.
Вагітність - це завжди гормональний сплеск, і ми не знаємо, як на його фоні поведеться фібро- аденома. Вона може стати злоякісною.
Розумні жінки, перш ніж планувати народження дитини, приходять до мамолога перевіритися. Адже під час вагітності ми не призначаємо ніякої терапії. Ну, а нормою життя для всіх жінок повинен стати щорічний профілактичний огляд у мамолога.