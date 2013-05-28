Чим годувати школяра в період іспитів

Виявляється є вельми прості і «чесні» способи, які допоможуть школярам успішно скласти іспити.

На думку дієтологів, одним з таких способів є правильне харчування, яке підвищить не тільки витривалість підлітка, але і істотно збільшить його енергію і пам`ять.

На одностайну думку фахівців, під час іспитів не можна напихати підлітків стимуляторами і імуномодуляторами – шоколадом, кавою і горіхами, які помилково вважаються основними постачальниками енергії на іспитах. На думку відомих російських дієтологів, дитині цілком достатньо 80 грамів горіхів і шоколаду (2-4 часточки) в день, якщо звичайно «школяр їсть удома повноцінно».

Якщо ж підліток зловживає кавою і шоколадом, то це приведе, на думку Надії Ліснецької – лікаря-педіатра медцентру «Дітки», до нервового перезбудження школяра під час іспиту. Горіхи є відмінним імуномодулятором, який також потрібно приймати з великою обережністю, – дитині достатньо столової ложки кедрових або волоських горіхів в день.

Що ж дієтологи і лікарі пропонують як заміну стимуляторів і імуномодуляторів? Фахівці радять батькам звернути увагу на збалансоване харчування школярів під час іспитів.

В першу чергу батькам потрібно зрозуміти, що під час здачі іспитів школярам потрібна посилена порція білків. Тому в щоденний раціон випускників повинні входити яйце (жовток), нежирний і негострий сир, 200 грам риби або м`яса, не більше 100 грам сиру (інакше цей продукт стане «свинцем для шлунку»), 20 грам рослинної олії.

Крім того, підлітків потрібно посилено годувати фруктами і овочами – курагою, зеленим горошком, бананами, кабачками, ківі, абрикосами, гранатами і грушами. Всі ці фрукти і овочі містять залізо, мідь, цинк, магній і селен.

Тепер про найголовніше. Ось чим дієтологи радять годувати випускників в день іспиту. Перед школою, приблизно за дві години до іспитів, учня потрібно нагодувати, наприклад, дати йому приготований шматок риби з овочевим гарніром. Проте дуже захоплюватися не слід, оскільки важка їжа може негативно позначитися на самопочутті підлітка, який і так нервує під час іспитів.

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