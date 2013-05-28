ВР внесе зміни до законодавства про презумпцію згоди на трансплантацію органів

Експерти сподіваються, що Верховна Рада найближчим часом внесе зміни до законодавства про презумпцію згоди на трансплантацію органів.

Про це директор Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин Міністерства охорони здоров`я України Руслан Салютін заявив на прес-конференції в УНІАН із проблем трансплантології.

За його словами, найближчим часом на розгляд Верховної Ради України буде внесено законопроект про внесення змін до законодавства про трансплантацію органів. Цей законопроект, підготовлений за активної участі Міністерства охорони здоров`я України, внесе народний депутат Євген Карташов.

При цьому Салютін висловив надію, що депутати затвердять «хоча б» 50% (норм законопроекту - УНІАН), що, за словами фахівця, «дозволить проводити трансплантації в широких масштабах на території України».

Також, за словами Салютіна, дуже важливо, щоб в Україні запрацювала єдина інформаційна система трансплантації, яка на сьогодні “існує на папері, але не діє”.

Салютін підкреслив, що один із гострих моментів у даному законопроекті - норма, якою передбачено змінити “презумпцію незгоди на презумпцію згоди” на трансплантацію органів.

За його словами, “на сьогоднішній день у діючому законі чітко позначена презумпція незгоди, а ми хочемо її змінити на презумпцію згоди”.

“Сама людина повинна ухвалити рішення про те, буде вона посмертним донором або не буде, й це рішення має бути його, а не його родичів”, - додав Салютін.

За його словами, “при дії такої норми кількість трансплантацій у нас збільшиться, кількість розмов про так звану “чорну” трансплантацію різко зменшиться”.

Салютін уточнив, що йдеться про норму законопроекту, якою дозволено використовувати органи українців після їх смерті, якщо вони не написали відмову від цього за життя.

Салютін підкреслив, що сьогодні в Україні “лише на трансплантацію органів у черзі 4,5-5 тисяч осіб, а ми можемо забезпечити органи лише сотні з них”.

Президент благодійного Фонду допомоги онкохворим дітям Валентина Маркевич сказала, що в Україні створено Реєстр донорів, але він не працює в повному обсязі. За її словами, українці переплачують гроші в інших країнах для проведення операцій із трансплантації органів, хоча могли б робити їх в Україні набагато дешевше.

Маркевич навела приклад, що операція й терапія з пересадки, зокрема, кісткового мозку, в Україні від спорідненого донора коштує близько 170-200 тис. грн, а від неспорідненого донора — близько 600 тис. грн. Водночас така ж операція коштує в Німеччині 205 тис. євро, в Білорусі - 175 тис. євро, в Іспанії - 100 тис. євро без підбору донора.

Маркевич підкреслила, що влада має зробити все для того, щоб в Україні проводилися такі операції, щоб не вмирали діти, які стоять у чергах на проведення трансплантації органів.