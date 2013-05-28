Єврокомісар відзначає успіхи України у боротьбі з ВІЛ/СНІДом

Європейський комісар з охорони здоров’я та захисту прав споживачів Тоніо Борг відзначає успіхи України у боротьбі з ВІЛ/Снідом. Про це єврокомісар заявив під час зустрічі з міністром охорони здоров’я України Раїсою Богатирьовою, що відбулася у понеділок у Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, під час зустрічі Богатирьова і Борг обговорили питання боротьби з ВІЛ/Снідом, яке є одним із важливих питань у порядку денному співробітництва України та Європейського Союзу.

Як відзначила керівник МОЗ України, в останні роки в Україні з’явилися перші ознаки уповільнення епідемічного процесу ВІЛ-інфекції – намітилася тенденція до стабілізації та зменшення кількості зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків, а відтак – до зниження інтенсивності епідемічного процесу ВІЛ-інфекції. Якщо до 2011 року масштаби епідемії ВІЛ-інфекції в Україні зростали, то у 2012 році в Україні зареєстровано зниження нових випадків ВІЛ-інфекції, яке продовжується і в цьому році, повідомила міністр.

Богатирьова передала Єврокомісару з охорони здоров’я та захисту прав споживачів запрошення відвідати Україну у жовтні цього року, коли відбуватиметься Всеукраїнська конференція з питань протидії ВІЛ/СНІДу.

У свою чергу Борг відзначив, що Україна демонструє певні успіхи у боротьбі проти ВІЛ-інфекції, та пообіцяв знайти час для візиту в нашу країну.

У МОЗ відзначили, що 27 травня у Брюсселі Богатирьова взяла участь у відкритті міжнародної конференції «Право на здоров’я, право на життя», а також зустрілася з директором виконавчого офісу Об`єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД Луізом Лоресом.