Непридатні інкубатори для немовлят закупили до Богатирьової

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що непридатні для використання інкубатори для немовлят були закуплені до призначення Раїси Богатирьової на посаду міністра охорони здоров’я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Згідно з повідомленням, в рамках виконання інвестиційного проекту «Забезпечення лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» 14 вересня 2009 року між державним підприємством «Укрмедпостач» та компанією Vamed Еngineering GmbH & CO КG було укладено двосторонній договір на поставку медичного обладнання. Серед іншого, умовами Договору передбачено поставку медичного обладнання «Інкубатор транспортний ІТ 158 TS» виробництва FANEM LTDA (Brasil), Heinen+Lowenstein GmbH (Austria), Heinen+Lowenstein GmbH&Co KG (Germany), De Vilbiss Healthcare (USA) у кількості 85 одиниць за ціною 58 512,83 євро, загальною вартістю 4 973 590,55 Євро.

В період з 10 листопада 2011 року по 30 листопада 2011 року ДП «Укрмедпостач» здійснило поставку інкубаторів до лікувальних закладів України.

«Серед іншого, підставою для поставки обладнання лікувальним закладам було свідоцтво про державну реєстрацію інкубаторів від 5 серпня 2011 року, надане компанією Vamed Еngineering GmbH & CO КG, що, по суті, було доказом відповідності якості обладнання вимогам, встановленим чинним законодавством України», - наголошується у повідомленні МОЗ.

Разом з тим, після доставки інкубаторів до ЛПЗ, було розпочато роботи з введення його в експлуатацію (відповідно до умов договору). Під час виконання таких робіт до «Укрмедпостач» від працівників ЛПЗ надійшов ряд звернень, згідно з якими поставлене обладнання не може використовуватись за призначенням з цілого ряду причин та за якістю не відповідає нормам, встановленим чинним законодавством.

«Оскільки відповідність чи невідповідність якості медичного виробу законодавству та нормативним актам встановлюється шляхом проведення експертизи під час проведення процедури державної реєстрації (згідно з постановою Кабміну від 9 листопада 2009 р. №1497), виникла необхідність звернутись до реєстраційних матеріалів: до протоколу клінічних випробувань. Після вивчення наданого протоколу клінічних випробувань (протокол був наданий компанією Vamed Еngineering GmbH & CO КG) фахівці ДП «Укрмедпостач» дійшли попереднього висновку, що клінічна експертиза (по суті, процедура встановлення показників якості, ефективності, безпеки та відповідності законодавству України) була проведена з суттєвими порушеннями», - підкреслили в МОЗ.

Всі аргументи щодо можливого порушення при проведенні клінічних випробувань були письмово надані Держлікслужбі, визнані об’єктивними, інкубатори визнані такими, що за якістю не відповідають нормам чинного законодавства.

Наказом Держлікслужби від 27 березня 2012 р. №215 дію свідоцтва про державну реєстрацію інкубаторів припинено, обладнання заборонено використовувати в медичній практиці.

«Укрмедпостач» неодноразово надсилало компанії Vamed Еngineering GmbH & CO КG претензії та вимагало замінити інкубатори в порядку, передбаченому умовами договору від 14 вересня 2009 р. Оскільки претензії були відхилені, «Укрмедпостач» звернулось до Міжнародного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з відповідним позовом.

Крім того, у МОЗ звернули увагу, що в той час, коли підписувався договір на поставку медичного обладнання, міністерством Василь Князевич (18.12.2007 – 11.03.2010 рр.), а коли відбувалися закупівля та поставки зазначеного медичного обладнання, МОЗ України очолював Олександр Аніщенко (24.05.2011 – 14.03.2012 рр.).

Раїса Богатирьова була призначена на посаду міністра охорони здоров’я України 14 лютого 2012 року.

Відтак, твердження «Відомство Богатирьової закупило на 53 млн гривень непридатні для використання інкубатори» не відповідає дійсності, наголосили у МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, у партії «Батьківщина» заявляли, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями МОЗ та Кабміну в ході здійснення держзакупівель непридатних для використання інкубаторів для немовлят. Нині триває досудове розслідування.