Як харчуватися для здоров'я молочної залози

По-перше, це визначає обмін речовин. А по-друге, ваш вагу.

Припустимо, приходить на прийом жінка, гово- рить, що була здорова, ні на що не скаржилася і раптом з`явився біль у грудях, почуття огру- біння. Обстеження не виявило нічого страшного. На питання: "Ви, напевно, погладшали на кілька кілограмів? - Так", - відповідає. Збільшення у вазі на 1 кг ще не так позначається на стані мо- лочної залози, а ось додавання двох вже від- чувається.

Жирова тканина містить рецептори естрогенів.

До речі, в цьому секрет сексуальності повних жінок. І чоловіки, як би вони не захоплювалися худорлявими, віддають перевагу все ж пухля- вим. Але надмірна повнота, на жаль, веде до не- бажаного порушення гормонального балансу.

Лікарі не радять виснажувати себе дієтами. Ра- хувати кожен грам і кожну калорію, забороняти собі улюблені ласощі, терпіти голод - це означає жити в постійному напруженні, а ми вже знаємо, як стрес негативно впливає на організм в цілому і молочні залози, зокрема.

Треба лише обмежувати кількість спожитої їжі - не більше двох кулачків за прийом, намагатися уникати шкідливих звичок: не курити, не злов- живати алкоголем, вести правильний спосіб жи- ття - більше позитиву і руху, вміти радіти малому, створювати собі свята, не зловживати терпінням чоловіка і дітей, уникати сварок.

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