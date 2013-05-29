Діти гралися з вогнем: згоріли 4 авто, 13-річний хлопець у реанімації

У Херсоні через дитячі ігри з вогнем загорілися чотири автомобілі на стоянці університету, а 13-річний підліток потрапив до реанімації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МСНС в Херсонській області, 28 травня о 18:25 на стоянці Херсонського державного аграрного університету на вул. Владімірова, 7 спалахнули припарковані під навісом автомобілі.

Площа загоряння становила 35 квадратних метрів. Власники автомобілів встановлюються. Попередня причина загоряння - дитячі пустощі з вогнем.

За інформацією управління з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Херсона, гаражний кооператив ХМАУ розташований на подвір’ї житлового будинку. На території кооперативу двоє підлітків гралися з вогнем. Сталося загоряння розлитого пального. Повністю згорів автобус КАвЗ-685, на 80% - бортовий ГАЗ-53, частково - два легкові автомобілі «Daewoo Lanos».

Під час пожежі дістав термічний опік III-IV ступеня грудної клітки, сідниць і рук (до 60%) 13-річний підліток, місцевий житель.

Постраждалого госпіталізовано у вкрай важкому стані до реанімації дитячої обласної лікарні. Про причетність постраждалого до загоряння не повідомляється.