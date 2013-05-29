Кримінальну відповідальність дітей гуманізують

повноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко заявляє, що погоджено план дій щодо подальшої гуманізації кримінальної відповідальності дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, Павленко провів нараду з питань гуманізації кримінальних покарань, які застосовуються до дітей за вчинення ними злочину з суддями Верховного Суду, Вищого спеціалізованого Суду та фахівцями Інституту законодавства Верховної Ради.

Зокрема, Павленко зазначив, що зараз у виховних колоніях майже половина дітей відбуває покарання за вчинення незначного злочину - крадіжки мобільного телефону, металобрухту тощо. «Кількість рішень про позбавлення волі має значно зменшитись за рахунок збільшення призначення судами альтернативних заходів виховного характеру до дітей. Як наслідок - зменшення рівня дитячої злочинності», - наголосив Уповноважений Президента з прав дитини.

Представники суддівського корпусу підтримали пропозиції Уповноваженого з прав дитини стосовно необхідності гуманізації кримінальних покарань щодо дітей, які вчинили злочин. Зокрема, учасники наради дійшли висновку щодо необхідності розширення спектру альтернативних (відновних, реабілітаційних) примусових заходів виховного характеру до дітей, а також розширення категорій дітей, до яких вони можуть застосовуватись.

Крім того, учасники наради наголосили на необхідності розвитку нових соціальних послуг для дитини, яка перебуває в конфлікті із законом, та її сім’ї, перегляду форм та методів роботи з дітьми, які звільнені від відбування кримінального покарання з випробуванням або умовно достроково, перебувають у місцях позбавлення волі. У цьому питанні, за словами Павленка, важлива роль фахівців соціальної роботи, які також повинні опікуватись цими питаннями і на них зможуть розраховувати суди при застосуванні примусових заходів виховного характеру до дітей.

За результатами наради було прийнято план спільних дій щодо розробки відповідних пропозицій до змін діючого законодавства з означених питань.

За інформацією прес-служби, станом на 1 травня 2013 року у виховних колоніях відбувають покарання у вигляді позбавлення волі 1178 дітей, 4147 дітей засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. У СІЗО перебуває 362 дитини.