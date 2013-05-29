Королевська обіцяє допомогти усім дітям-інвалідам

У 2013 році усі діти-інваліди будуть забезпечені необхідними засобами реабілітації на 100%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу сказала міністр соціальної політики Наталія Королевська.

Вона також зазначила, що планується збільшення в 1,5 раза надбавки на догляд за дитиною-інвалідом з високою мірою втрати здоров’я. Збільшені розміри виплат отримають понад 15 тисяч таких сімей.

“Також планується збільшення майже на 900 грн допомоги дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою та піклуванням. Після відповідного підвищення такі діти щомісячно отримуватимуть 2800-3300 грн допомоги. Виплати отримають майже 1600 дітей”, - сказала міністр.

Вона повідомила, що на базі установ системи соціального захисту іде процес створення відділень з надання послуг денного догляду для дітей-інвалідів, що дасть можливість батькам працювати, а дітям отримувати належні послуги та адаптуватись до життя.

Також, за її словами, в рамках реалізації програми активізації розвитку економіки підготовлено пропозиції щодо будівництва спеціалізованого центру для відпочину дітей-інвалідів на території дитячого центру “Молода гвардія”. Робота центру дасть змогу щорічно забезпечити оздоровлення 800 дітей з обмеженими можливостями.