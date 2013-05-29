За кошти соцстрахування оздоровлять 245 тис. дітей

Цього року за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності зможуть оздоровитися 245 тисяч дітей - на 13 % більше, ніж за 2012 рік.

Про це заявив директор Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Олег Погодін під час селекторної наради щодо оздоровлення дітей влітку 2013 року, яку провела у вівторок, 28 травня, міністр соціальної політики Наталія Королевська.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-центрі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Погодін зазначив, що вже 20 квітня стартувала оздоровча кампанія в Донецьку. Станом на 28 травня в цілому за рахунок коштів Фонду оздоровлено 2106 дітей.

Також Погодін зазначив, що Фонд подолав негативну динаміку щорічного зменшення кількості оздоровлених дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду.

За інформацією прес-центру, на селекторній нараді були надані конкретні доручення присутнім керівникам, зокрема: проведення якісного та безпечного оздоровлення дітей у 2013 році; недопущення зменшення, порівняно з літнім періодом 2012 року, кількості оздоровлених дітей; перевірка дитячих закладів оздоровлення щодо створення належних умов для дітей із застосуванням засобів фото- та відео фіксації.

За виконання вищезазначених завдань та за перебіг дитячої оздоровчої кампанії в регіонах на директорів органів Фонду покладено персональну відповідальність.

У нараді також взяли участь представники Мінсоцполітики, Міністерства освіти і науки України, Державної санітарно-епідеміологічної служби, МВС, Державної служби з надзвичайних ситуацій та місцевих органів виконавчої влади.