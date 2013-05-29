Завтра очікуються град та шквали

У четвер, 30 травня, по Україні зберігатиметься мінлива хмарність. У західних областях грозові дощі (вночі місцями), вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах сильний дощ. На решті території без опадів, лише вночі у північних областях місцями невеликий дощ, гроза, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-15°, на узбережжі морів - до 18°; вдень - 24-29°, на півдні та сході - до 31°, у західних областях - 21-26°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-15°, вдень - 24-29°.

По м. Києву мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-14°, вдень - 25-27°.

29 травня температура води становила в Чорному морі - 17-21° (поблизу Феодосії - 15°, Одеси - 16°), в Азовському морі - 20-24°; в Дніпрі біля Києва - 21°.