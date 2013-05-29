Питання безпеки працівників екстреної меддопомоги вирішуватиметься на законодавчому рівні - МОЗ

Питання безпеки працівників екстреної медичної допомоги вирішуватиметься на законодавчому рівні.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров`я України Роман Богачев під час наради з питань організації безпеки працівників екстреної медичної допомоги, яка відбулась у Запоріжжі, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

Нагадаємо, що 24 травня психічно хворий житель Запоріжжя викликав бригаду «швидкої», а коли медики прибули на місце, напав на них з кислотою та побутовим льодорубом. У результаті загинула 29-річна вагітна фельдшерка, яка пропрацювала на «швидкій» дев’ять років, а лікар-кардіолог та другий фельдшер потрапили до лікарні.

«На превеликий жаль, приводом для нашої зустрічі стала трагічна ситуація. Нам необхідно зробити висновки, адже ми не просто люди, які працюють в одній галузі «від дзвінка до дзвінка», ми справжнє співтовариство, яке чує одне одного та допомагає в біді», - сказав Богачев.

Він підкреслив, що до вирішення цієї проблеми слід підходити комплексно: необхідно залучати правоохоронні органи та народних депутатів, вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи і створення безпечних умов праці у екстреній медичній допомозі в цілому.

У свою чергу голова незалежної профспілки лікарів швидкої допомоги Анатолій Сидоренко висловив думку, що «для збереження здоров’я та життя медиків необхідно організовувати тренінги з психоаналізу, заняття з рукопашного бою, консультації з представниками правоохоронних органів».

«Дуже важливо забезпечити автомобілі швидкої допомоги «тривожними кнопками», а для того, щоб допомога прибувала оперативно, доцільно укласти угоди з охоронними фірмами, які б страхували міліцію, якщо вона не встигає прибути за викликом», - зазначив Сидоренко.