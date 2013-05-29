До Землі наближається гіганський астероїд

QE2 пролетить в 15 разів далі, ніж орбіта Місяця. Але якби він врізався в нашу планету, то влаштував би вибух як кілька десятків водневих бомб.

Величезний астероїд 1998 QE2, який промчить повз Землі в ніч на 1 червня, влаштував би на нашій планеті колосальний вибух, якби врізався в неї. Нагадаємо, розмір астероїда - 2,7 кілометра. Він пролетить на відстані 5,8 мільйона кілометрів від Землі - це в 15 разів більше, ніж дистанція до Місяця.

Ми дізналися, які були б наслідки, якби QE2 зачепив Землю.

"Цей астероїд занадто великий, щоб згоріти в атмосфері. Він долетів би до Землі практично весь. У момент удару стався б колосальної сили вибух, який за потужністю дорівнював би вибуху декількох десятків водневих бомб. Швидкість, на якій астероїд врізався б у Землю, дорівнює приблизно 15 - 60 км на секунду ", - розповів Валерій Клещонок, завідувач відділом астрометрії малих тіл сонячної системи Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Впавши в океан, астероїд спровокував би величезне цунамі, а на материку утворив би гігантський кратер.

Якщо умовно прирівняти потужність вибуху астероїда до десяти Цар-бомбам, то площа ураження склала б більше 600 квадратних кілометрів - майже як Київ. Нагадаємо, під час вибуху Цар-бомби, яку скинули в 1961 році між Баренцовим і Карським морями, виникла вогнянаа куля радіусом приблизно 4,6 кілометра.

Наближення до Землі настільки гігантського астероїда - рідкісне явище. "Зараз відомо трохи більше сотні великих тіл, які теоретично можуть наблизитися до Землі. Більшість астероїдів літають по інших орбітах і не перетинають орбіту Землі, тому потрапити на нашу планету не можуть", - говорить учений.

За розрахунками NASA, щоб побачити QE2, буде потрібно 70-метровий телескоп. За астероїдом спостерігатимуть фахівці у двох обсерваторіях - Голдстоун, яка знаходиться в пустелі Мохаве в Південній Каліфорнії, і Аресібо в Пуерто-Ріко. Головна мета вчених - зрозуміти, як сформувалося це небесне тіло і з чого воно складається. Це дозволить більш точно спрогнозувати наслідки можливого зіткнення з Землею.