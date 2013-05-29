Скільки українських дітей оздоровляться влітку?

Цього року буде забезпечено відпочинок і оздоровлення 3 млн дітей.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров сьогодні під час засідання Кабінету міністрів, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Він зазначив, що перша зміна літнього відпочинку дітей розпочнеться вже 1 червня: понад 113 тис. дітей приїдуть у заклади оздоровлення і відпочинку.

«Поточного року ми поставили «високу планку»: забезпечити відпочинок і оздоровлення 3 мільйонів дітей», - наголосив Азаров.

Він повідомив, що у кожному регіоні повинні відпочити не менше 70% дітей шкільного віку. Як мінімум, 40% - 1 млн 100 тис. школярів - не тільки відпочинуть, а й отримають якісне оздоровлення. Для цього у 2013 році фінансування дитячого відпочинку з бюджетів всіх рівнів збільшено на 20%, сказав прем’єр.

«Це не просто статистичні показники. Це абсолютно необхідна турбота про наших дітей, які - в першу чергу в індустріальних містах - зазнають стресів, перевтоми, недостатньо рухаються та мало відпочивають на свіжому повітрі, - наголосив глава уряду. - А головний зміст соціальних ініціатив Президента України щодо підростаючого покоління полягає в тому, щоб створити йому умови для здорового, гармонійного розвитку, компенсувати ризики середовища, в якому росте і формується дитина. Тому ми зобов’язані безумовно виконати поставлене завдання».