Цього року відкриють 150 дитячих будинків сімейного типу

В Україні цього року планується відкриття 150 дитячих будинків сімейного типу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська у коментарі журналістам після відкриття в Києві Центру соціально-психологічної реабілітації вагітних дівчат, які опинились у складних життєвих обставинах, та Центру допомоги дітям благодійної організації “Місто щасливих дітей”.

За її словами, наступного року планується відкриття не менш ніж 200 таких будинків.

“Це коли в родині є не більш ніж 10 дітей”, - додала міністр.

Вона наголосила, що наразі стоїть завдання позбавитися від інтернатної форми виховання. “Щоб кожна дитина в нашій країні мала родину”, - сказала Королевська і додала, що на сьогодні в Україні є 93 тис. дітей-сиріт.

“Вже 80% влаштовані в сімейні форми виховання. До кінця року 82% дітей буде влаштовано в сімейні форми виховання”, - сказала міністр, підкресливши, що до 2020 року планується повністю забезпечити сиріт сімейною формою виховання.