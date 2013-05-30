Від розвитку здібностей дітей-інвалідів виграє все суспільство

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) наполягає, що від активного розвитку здібностей та можливостей дітей з інвалідністю виграє все суспільство.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН прес-релізі ЮНІСЕФ, сьогодні фонд представив новий щорічний звіт «Становище дітей у світі», який цього року присвячується правам дітей з інвалідністю.

«Коли ви думаєте не про дитину, а про її інвалідність, це не тільки неправильно стосовно такої дитини, але й відбирає у суспільства все те, що ця дитина може йому дати, – заявив виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк. – Втрати цих дітей – це втрати суспільства, їхній виграш – це виграш всього суспільства».

Як зазначають в ЮНІСЕФ, активізація зусиль із залучення дітей з обмеженими можливостями у життя громади могла б сприяти боротьбі з дискримінацією, яка ще більше загострює маргіналізацію таких дітей у суспільстві.

В Україні живуть понад 8 млн дітей, з яких більше 165 тис. – діти з інвалідністю.

«Діти з інвалідністю – це одна з найбільш уразливих груп дітей в Україні. Надзвичайно важливо забезпечити всебічний розвиток таких дітей від самого народження через послуги раннього втручання. Це перший крок на шляху попередження розлучення дитини зі своєю родиною і потрапляння до інтернатного закладу», – підкреслила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо.

За її словами, інвестиції на ранньому етапі забезпечать результати у майбутньому. Діти, які отримали раннє діагностування та вчасне лікування, будуть більш активними членами суспільства.

У звіті «Становище дітей у світі, 2013 рік: діти з інвалідністю» наголошується на важливості проведення консультації з дітьми і підлітками з обмеженими можливостями з метою залучення до розробки й оцінки призначених для них програм та послуг.

Україна ратифікувала Конвенцію про права інвалідів та Конвенцію про права дитини.

ЮНІСЕФ є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їхнього народження і до початку дорослого життя. Програми фінансуються з добровільних внесків фізичних осіб, компаній, закладів та урядів. Представництво фонду в Україні відкрито у 1997 році.