Погода на завтра - дощі, грози та +32°

Завтра вночі у західній частині Україні, вдень на Правобережжі очікуються грозові дощі, місцями сильні, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

На решті території України - без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 25-30°, на півдні та сході до 32°, у західних областях 15-20°.

У Києві та області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень грозові дощі, в окремих районах сильний дощ, град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 25-30°, у Києві вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 17-21°, в Азовському морі 21-24°; у Дніпрі біля Києва 21°.