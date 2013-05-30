У Сімферополі відкрили першу симуляційну лабораторію

У Криму на базі республіканського перинатального центру в Сімферополі у четвер, 30 травня, відкрили першу в Україні симуляційну лабораторію.

Як повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму, встановлені в лабораторії комп`ютеризовані манекени породіллі і новонародженого дозволяють програмувати проблемні ситуації під час пологів.

На відкритті лабораторії була присутня перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова.

Допомогу у придбанні симуляційного центру надало Швейцарське бюро співпраці в Україні, витративши на ці цілі понад 1 млн грн.

«Цей модуль дозволяє тренувати і відпрацьовувати професійні навички лікарям, щоб вони надавали якісну допомогу матерям і дітям», — підкреслила Акімова.

Довідка УНІАН. Перинатальний центр, який створено у Криму за дорученням Президента Віктора Януковича в рамках реалізації нацпроекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства», працює з грудня 2012 року. Його оснащено сучасним медичним обладнанням, він розрахований майже на півтори сотні місць.