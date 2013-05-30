В Україні досліджуватимуть медикаментозну стійкість ТБ

Днями у місті Харків відбувся тренінг з актуальних питань проведення дослідження медикаментозної стійкості до протитуберкульозних препаратів.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, з 1 червня по 31 липня поточного року зазначене дослідження буде проведене в двох пілотних регіонах - Харківській та Херсонській областях.

Організаторами тренінгу стали Держслужба України соцзахворювань, проект "Посилення контролю за туберкульозом в Україні", Всесвітня організація охорони здоров`я та ДУ "Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України". Захід пройшов за участю міжнародного експерта ВООЗ Аракса Оганесяна та регіонального радника з лабораторної справи проекту ХОУП Марії Янчевської.

Як повідомив представник Перший заступник Голови Держслужби України соцзахворювань Євген Ханюков, метою дослідження є отримання достовірної репрезентативної інформації щодо стійкості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних лікарських засобів в Україні та, в разі необхідності, удосконалення схем лікування хворих на туберкульоз. Дослідження не має на меті дати точну оцінку поширеності мультирезистентного туберкульозу на рівні району й області.

Під час тренінгу представник Держслужби України соцзахворювань наголосив, що "епідеміологічне дослідження щодо хіміорезистентного туберкульозу в Україні проводиться відповідно до Закону України "Про протидію захворюванню на туберкульоз", а також завдань і заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки. Технічну підтримку в проведенні Дослідження надають ВООЗ та уряд США - проект "Посилення контролю за туберкульозом в Україні".

Держслужба України соцзахворювань забезпечує координацію виконання заходів відповідальними виконавцями згідно з Планом, затвердженим Наказом МОЗ України та Національної академії медичних наук України від 26.03.2013р. №233/25.

"Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України відповідає за забезпечення методологічного керівництва, моніторингу та контролю за організацією лабораторного компоненту дослідження; підготовку зразків для транспортування до національної референс-лабораторії з метою визначення тесту медикаментозної чутливості до протитуберкульозних лікарських засобів другого ряду та зовнішнього контролю якості.