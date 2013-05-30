У протитуберкульозних закладах введуть інфекційний контроль

У рамках проекту «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» планується здійснити моніторингові візити до 10 регіонів України для налагодження взаємодії протитуберкульозних та ВІЛ-сервісних закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань, у Держслужбі відбулася партнерська зустріч, під час якої обговорювалися перші результати й напрацювання проекту «Посилення контролю за туберкульозом в Україні», а також ключові аспекти запланованого в межах проекту дослідження щодо оцінки потреб України у сфері ТБ/ВІЛ. Зокрема, йшлося про ефективність заходів щодо налагодження системи інфекційного контролю в протитуберкульозних закладах у 10 регіонах, які охопила географія проекту.

В обговоренні взяли участь голова Держслужби України соцзахворювань Тетяна Александріна, перший заступник голови Євген Ханюков та керівник проекту «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» Олена Хейло.

«На сьогодні ми можемо говорити про перші результати роботи у цих напрямках та окреслити перспективний робочий план проекту. Ми повинні зосередити увагу на проведенні цілої низки тренінгів для медичного персоналу в ході менторингових візитів, які стосувалися б впровадження методик з підвищення якості протитуберкульозних заходів. Насамперед, буде здійснено аналіз роботи фтизіатричної служби в пілотних регіонах, вивчатимуться основні епідемічні показники, розглядатимуться актуальні проблеми та шляхи їхнього подолання», - заявила Александріна і додала, що тематика запланованого менторингу досить широка, що сприятиме більш комплексному підходу до вивченню ситуації та формуванню найбільш доцільних та корисних рекомендацій.

Вона зауважила, що в рамках проекту важливим завданням залишатиметься удосконалення роботи лабораторної мережі, яка забезпечує процес діагностики туберкульозу в країні. Гостро важливим в Україні залишається запровадження програм контролю за мультирезистентним туберкульозом і розширення доступу до послуг діагностики та лікування поєднаної інфекції ВІЛ/ТБ, сказала Александріна.

З огляду на це учасники зустрічі сформували низку пропозицій до майбутнього дослідження, здійснення якого забезпечуватиме проект «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» - оцінка потреб країни у сфері подолання ко-інфекції.

Зокрема, досліджуватимуться проблеми у взаємодії протитуберкульозних та ВІЛ-сервісних закладів, їхня координація для ефективного ведення пацієнта з подвійним діагнозом, впровадження переадресації до закладів охорони здоров’я та активне залучення неурядових організацій. Найбільш важливим у цьому плані є сприяння організацій, які реалізовують програми «зменшення шкоди», займаються наданням соціальних послуг, здійснюють догляд та підтримку пацієнтів з подвійною інфекцією, йдеться у повідомленні.

У Держслужбі соцзахворювань нагадали, що проект здійснюється USAID (Агентство США з міжнародного розвитку). Він має на меті покращення якості послуг у сфері лікування туберкульозу на основі стратегії DOTS, запровадження нових сучасних технологій лабораторної діагностики та інфекційного контролю, поліпшення дотримання пацієнтами режимів лікування, а також підтримання спектру заходів на зміцнення систем лікування туберкульозу.