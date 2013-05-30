Чи забезпечать дітей, хворих на ДЦП, безкоштовними путівками?

У Міністерстві охорони здоров`я УНІАН роз`яснили ситуацію щодо забезпечення забезпечення дітей, хворих на ДЦП, безкоштовними путівками.

27 травня 2013 року в ефірі каналу Інтер в програмі "Подробиці" вийшов сюжет, у якому йшлося про те, що київським дітям, хворим на церебральний параліч (та їхнім батькам як супроводжуючим особам), не надаються безкоштовні путівки для санаторно-курортного лікування.

З огляду на ситуацію, про яку йдеться в сюжеті, повідомляємо наступне:

1. Розподіл та видачу санаторно-курортних путівок, згідно із затвердженими планами розподілу, здійснюють у регіонах санаторно-курортні відбіркові комісії закладів охорони здоров`я.

Показання щодо направлення на лікування дітей, хворих на церебральний параліч, до санаторно-курортних закладів та термін їх лікування визначені наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01 грудня 2009 року № 889 "Про затвердження клінічного протоколу санаторно-курортної реабілітації дітей з церебральним паралічем" та Порядком направлення дітей на санаторно-курортне лікування відповідно до медичних показань в санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного профілю), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров`я України від 12 січня 2009 року №4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2009 року за № 100/16116.

2. Лікування психоневрологічних та неврологічних захворювань у дітей, в тому числі лікування дітей, хворих на церебральний параліч, проводиться у державних дитячих спеціалізованих (спеціальних) санаторіях Міністерства охорони здоров`я України: "Хаджибей", "Іскра", "Батьківщина", "Морський" та імені В.П.Чкалова. Відділення для лікування дітей у супроводі одного з батьків є лише в санаторії "Хаджибей".

Кількість місць для кожного регіону визначена на підставі потреби, направленої із цих регіонів. Так, потреба у санаторно-курортному лікуванні дітей у санаторії імені В.П.Чкалова з усіх регіонів складає 3977 путівок, "Іскра" - 3977 путівок, "Батьківщина" - 3977 путівок, "Морський" -3977 путівок та до відділення для лікування дітей у супроводі одного з батьків Дитячого спеціалізованого (спеціального) клінічного санаторію "Хаджибей" - 2 735 путівок .

Згідно із Планом розподілу для дітей України у 2013 році на кожен заїзд до зазначених санаторіїв передбачено 1440 місць, в тому числі до відділення для лікування дітей у супроводі одного з батьків Санаторію "Хаджибей" 160 місць.

3. Кабінет Міністрів України не врахував рекомендації Міністерства охорони здоров`я України, відповідно у бюджеті на 2013 рік не передбачені кошти на виконання Постанови КМУ №1345 від 3 грудня 2009 року "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів".