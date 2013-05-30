Нова коронавірусна інфекція має серйозний вплив на здоров’я людини

Нова коронавірсуна інфекція має серйозний вплив на здоров’я людини.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, посилаючись на дані Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ), групою дослідників Міжнародного комітету з таксономії вірусів для уніфікації та полегшення комунікації щодо нової коронавірусної інфекції введено нову назву "коронавірус респіраторного синдрому Близького Сходу" (MERS-CoV).

Станом на 29 травня 2013 року, за даними ВООЗ, зареєстровано 49 лабораторно підтверджених випадків інфікування людей MERS-CoV, із них 27 випадків закінчились летально. Географічно вірус локалізується переважно в країнах Аравійського півострова.

В даний час ВООЗ оцінює зазначену ситуацію як таку, що має серйозний вплив на здоров`я людини, який набуває міжнародного значення, але не перешкоджає міжнародним поїздкам або торгівлі. Разом з тим, відзначається, що механізм передачі інфекції залишається в стадії вивчення, тому існує небезпека інфікування людей при перебуванні в епідеміологічно-неблагополучних країнах.

З метою попередження занесення інфекції на територію України, Державною санітарно-епідеміологічною службою України, направлено пропозиції, начальнику Головного управління Держсанепідслужби в АР Крим, начальникам Головних управлінь Держсанепідслужби областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному та повітряному транспорті, щодо посилення профілактичних заходів в регіонах України та, у разі виявлення таких випадків, вжити відповідні заходи. Зокрема, організувати роботу з інформування екіпажів літаків та працівників аеропортів про епідемічну ситуацію з MERS-CoV у світі та про необхідність активного виявлення хворих серед пасажирів, які прямують із країн Аравійського півострова з подальшим повідомленням про це співробітників санітарно-карантинних пунктів та медичних служб аеропортів; поінформувати туристичні фірми та інші організації, що направляють туристів і фахівців до країн Аравійського півострова, про епідемічну ситуацію.

Ситуація перебуває на контролі Державної санітарно - епідеміологічної служби України.

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За інформацією ВООЗ, найбільша кількість постраждалих від MERS-CoV, як і раніше, залишається в Саудівській Аравії. У Катарі, Йорданії, Великобританії, ОАЕ, Франції та Тунісі спостерігаються поодинокі випадки інфекції, переважно, пов`язані з поїздками до Саудівської Аравії. У багатьох хворих, інфікованих MERS-CoV, розвивається пневмонія з тяжким перебігом. У більшості випадків інфекція вражає літніх чоловіків, що мають супутні захворювання. Джерело інфекції поки що невідоме. Існує припущення, що новий вірус походить від кажанів. Цілком ймовірно, що вірус перейшов з кажанів на проміжні види тварини-хазяїна (принаймні на Близькому Сході), від яких, згодом заразилися люди. Фахівці висловлюють припущення, що вірус може адаптуватись та набути здатності до передачі від людини до людини. ВООЗ рекомендує медичним працівникам приділяти особливу увагу до хворих на гострі респіраторні інфекції, які повернулись з регіонів, де було зареєстровано випадки MERS-CoV.