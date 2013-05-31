Кількість немовлят, від яких відмовились, зменшилася втричі

Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова заявляє, що кількість немовлят, від яких відмовились батьки, зменшилася втричі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

«Завдяки послідовним діям держави щодо профілактики соціального сирітства, запровадженню нової, соціально орієнтованої на сім’ю, моделі діяльності будинків дитини, нам вдалося за роки незалежності в 4,2 рази знизити показник смертності серед вихованців будинків дитини, вдвічі зменшити кількість дітей, яких переводять з одного інтернатного закладу до іншого, та на 17% збільшити реінтеграцію дітей, які виховувались в будинках дитини МОЗ України, в сімейне оточення», – сказала Богатирьова.

За її словами, втричі знижено кількість дітей, від яких відмовились батьки в акушерських стаціонарах – з 1549 малят у 2004 році до 566 у 2012-му.

Як зазначила міністр, вдала політика України щодо подолання соціального сирітства визнана 25-ма країнами Центральної та Східної Європи як найкращий досвід. При цьому вона звернула увагу на те, що на сьогодні назріла необхідність зосередити зусилля МОЗ та Міністерства соціальної політики на практичній реалізації Стратегії подолання соціального сирітства, яка була прийнята у 2012 році.

«Безперечно, найкраще середовище для дітей – це виховання в сім’ї. І на сьогодні держава створює умови для забезпечення цього права», – наголосила Богатирьова. Але, на її думку, якщо неможливо уникнути влаштування дітей в інтернати та різко знизити кількість таких дитячих установ, то малюки повинні виховуватись в інтернатах за тими моделями, які існують в європейських країнах. «Такі моделі, на наше глибоке переконання, потрібно розвивати», – підкреслила глава медичного відомства і висловила вдячність всім, хто небайдужий до долі покинутих дітей та докладає зусиль для того, щоб змінити порядок перебування малюків в інтернатних закладах у відповідності до європейських стандартів.