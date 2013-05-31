Як схуднути за допомогою активованого вугілля

В основі методу – особливі властивості цих таблеток, що допомагають очистити організм від шкідливих речовин, пишуть російські ЗМІ.

Проблема зайвої ваги існує, здається, стільки ж, скільки існує людство, однак, незважаючи на таку довгу історію, універсальний засіб, який допоміг би легко, швидко і безболісно скинути зайвий "вантаж", так і не знайдено. Зате кількість придуманих дієт та інших методів схуднення абсолютно безмежно. Серед них особливу популярність останнім часом набуло схуднення за допомогою активованого вугілля. В основі методу – особливі властивості цих таблеток, що допомагають очистити організм від шкідливих речовин. Проте так чи ефективний і безпечний цей метод?

Схуднення за допомогою активованого вугілля: основний принцип

Активоване вугілля – відомий кожному засіб, який використовується у разі отруєння організму. Створене з натуральної деревини за допомогою спеціальної обробки, вугілля втягує в себе шкідливі речовини і токсини, що потрапили в шлунково-кишковий тракт, і саме це його властивість лежить в основі системи схуднення. Існує декілька найбільш поширених методик схуднення за допомогою активованого вугілля.

Метод перший

Багато хто стикався з проблемою "вечірнього апетиту". Приходячи з роботи так складно втриматися і не наїстися чогось смачненького! Або навіть перекусити бутербродом вночі.... Однак варто враховувати, що уві сні метаболізм людини максимально знижений, тому погано перетравлена їжа не встигає перероблятися і залишається в нашій травній системі, отруюючи організм.

Згідно першої методики рекомендується випивати активоване вугілля за годину до сніданку, натщесерце. Це допомагає очистити організм від отруйних його продуктів і підготуватися до нормального травлення. Отже, апетит вранці посилюється, допомагаючи правильно розподілити кількість їжі протягом дня, і зменшити навантаження на вечір.

Кількість випитих таблеток слід поступово збільшувати, починаючи з двох-трьох і закінчуючи кількістю, рівної вашій вазі, поділену на десять (наприклад, якщо ваша вага сімдесят три кілограми, стануть межею сім таблеток).

Деякі прихильники першого способу схуднення за допомогою активованого вугілля рекомендують його варіації. В одному випадку пропонується починати дієту відразу з фінально кілїькості таблеток (у наведеному прикладі – з семи). А в другому, навпаки, радять не збільшувати кількість таблеток, зупинившись на двох-трьох. Це, на думку знавців, допоможе знизити негативні наслідки від даного методу.

Метод другий

Цей метод трохи інтенсивніший з точки зору кількості таблеток. Суть його полягає в тому ж, що і у першого методу, однак рекомендується приймати вугілля не тільки перед сніданком, але перед кожним прийомом їжі: тричі на день по три таблетки, приводячи загальну кількість до дев`яти-десяти. Згідно теорії, це допомагає їжі засвоюватися швидше і повноцінніше, не даючи утворюватися жировим відкладенням.

Однак потрібно пам`ятати, що, незважаючи на безсумнівну корисність активованого вугілля, у нього, як і у всяких інших таблеток, є свої протипоказання до застосування.. До найбільш важливих з них відносяться:

• виразка шлунка або кишечнику;

• виразковий коліт;

• кровотечі в шлунково-кишковому тракті;

• порушення роботи кишечника

Останнім протипоказання є одним з найістотніших. Дійсно, не можна забувати про те, що прийом активованого вугілля регулярно і у великій кількості може викликати такі порушення, як запор або пронос. Найгірше, що можна зробити у випадку виникнення подібних ускладнень, це прийняти проносне: тривалий розлад кишечника при цьому забезпечено.

Переваги схуднення за допомогою активованого вугілля

Одним з очевидних переваг є простота методу: схуднення за допомогою вугільних таблеток може супроводжуватися обмеженнями в їжі, дієтами і фізичним навантаженням, а може обійтися і без додаткових заходів.. А це значить, що все, що вам потрібно для схуднення – це не забувати під час приймати таблетки.

Не менш приваблива і безумовна дешевизна і доступність методу: активоване вугілля можна купити в будь-якій аптеці, і коштує він недорого. І що вже тут говорити, вугілля дійсно добре очищає організм.