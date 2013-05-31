Чай з волоського горіха очищає кров

Волоський горіх відвіку славиться своїми корисними властивостями. Примітно, що корисні не тільки самі горіхи, але і листя дерева. А недавні дослідження підтвердили, що чай з листя волоського горіха очищає кров і нормалізує обмін речовин.

Травень – краща пора для збору листя волоського горіха, з якого згодом готуватимуть цілющий чай. Цей напій часто рекомендують фітотерапевти – і правильно роблять, — говорять учені, що проаналізували склад такого чаю. Напій робить найблаготворніший вплив на безліч функцій, приводячи в норму весь організм. І не дивно, адже йдеться про очищення крові.

Заварювати такий чай просто, — говорять фахівці, але перед тим, як зайнятися такою терапією, необхідно відвідати доктора, щоб дізнатися своє дозування, тривалість прийому і інші деталі курсу. Зазвичай чай з листя волоського горіха приймають десять днів, але можуть бути і інші свідчення.

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