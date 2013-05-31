Санаторії у Криму, що загрожують життю. Список

Крім дитячого санаторію «Юність» у Сімеїзі, де учора впав балкон 3-го поверху з дітьми, до списку кримських об’єктів розміщення, перебування в яких туристам краще уникати, увійшли ще 14 готелів та санаторіїв, передає сайт «Крим.Коментарі»

Список був опублікований на офіційному сайті Міністерства курортів і туризму Криму за результатами туристичного сезону 2012 року.

Всього до переліку не рекомендованих до відвідування увійшло 15 об’єктів:

Алупкінський центральний військовий клінічний санаторій (м. Ялта)

Дитячий оздоровчий табір «Червоні вітрила» (м. Євпаторія)

База відпочинку «Ай-Петрі» (м. Феодосія)

Санаторій «Червоний Маяк» (м. Ялта)

Готель «Крим» (м. Ялта)

Парк-готель «Марат» (м. Ялта)

Готель «Парковий» ТОВ «Палацовий парк» (м. Ялта)

Пансіонат «Парадиз» (м. Євпаторія)

Санаторій «Передгірний» (м. Ялта)

Пансіонат з лікуванням «Північна Двіна» ТОВ «Компанія «Будімпекс» (м. Алушта)

Державне підприємство «Санаторно-курортний лікувальний центр «Феміда» (м. Євпаторія)

Санаторій «Юність» (м. Ялта)

Санаторій «Москва» (м. Алупка)

Санаторій «Курпати» (м. Ялта)

Пансіонат «Політ» (смт Новий Світ)

Як повідомляв сайт «Крим.Коментарі», учора ввечері у дитячому санаторії «Юність» у Сімеїзі балкон 3-го поверху впав спочатку на 2-й поверх, потім на землю. На балконі було четверо дітей. Хлопчаки встигли якось вхопитися, вони отримали забиття і сильно не постраждали. Дівчатка зі Львова – їм по 10 років, вони постраждали сильніше. Обох відвезли до лікарні, одну з них з відкритою черепно-мозковою травмою доставили в реанімацію.

За дорученням голови Ради міністрів Криму Анатолія Могильова вночі до Лівадійської лікарні, куди госпіталізовано постраждалих діти, виїхав міністр охорони здоров’я АРК Олександр Каневський, котрого прем’єр зобов’язав цілодобово перебувати в лікарні. О 00:15 він повідомив, що одна з дівчаток, які найбільше постраждали, померла. Медики боролися за її життя 5 годин.

За фактом обвалення санаторного балкона з дітьми розпочато кримінальне провадження. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.2 ст. 367 КК України як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Алупкінським відділом міліції проводиться досудове розслідування, процесуальне керівництво яким здійснюється прокуратурою Ялти.